Angélica revela que é rigorosa na rotina com os filhos: ‘Não é para ficar bem na foto’

Angélica esbanja sinceridade ao mostrar que é uma mãe atenta na hora de educar os 3 filhos: ‘Um esforço é necessário’
A apresentadora Angélica revelou que está atenta a todos os detalhes para educar os filhos. Tanto que ela decidiu que todos vão jantar juntos à mesa e sem celular para fortalecer a conexão entre os membros da família. Inclusive, a estrela confessou que os herdeiros reclamaram um pouco, mas gostaram da ideia.
“Eles têm celular, mas na hora do jantar não [pode usar]. Porque a proposta é estar todo mundo junto, não dá para roubar no jogo. Foi um processo porque cada um tempo um horário, uma vida, uma namorada, tem gravação, viagem… Para conseguir aglutinar é difícil, mas é prazeroso. Eles entortaram a boca um pouquinho no começo por causa do esforço, mas hoje é uma coisa que eles pedem. Para você ver como um esforço, um empurrão, é necessário. A gente está aqui para realmente ensinar, não é para ficar bem na foto o tempo todo”, disse ela em entrevista exclusiva à CARAS Brasil.
Nas redes sociais, Angélica continuou o seu pensamento ao contar que realmente valoriza os momentos sem celular. “Na época da minha mãe, a refeição era o momento sagrado em que ela juntava todo mundo, e não tinha celular pra atrapalhar. Hoje em dia, com tanta distração, eu também faço questão de repetir esse ritual com meus filhos. Esses momentos juntos são o que a gente leva pra vida. A conexão que importa é a da mesa… não a do wi-fi. Esses momentos juntinhos são perfeitos, não é verdade???", refletiu.
Ainda na entrevista para a CARAS Brasil, Angélica contou que seu novo programa na Globo, que se chamará Angélica Ao Vivo, vai promover a conexão entre os convidados. "Todos os projetos que eu fiz nos últimos anos tem de alguma forma o meu DNA, o meu desejo. Tem um propósito ali. E esse projeto também tem um projeto claro que é reconectar as pessoas, fazer com que todo mundo esteja olhando olho no olho, coisas simples, um jogo, uma brincadeira, um jantar, coisas que estão perdendo o valor e que são muito valiosas. Esse programa vai ter bastante a conexão de pessoas”, afirmou.
Ela ainda confirmou que a atração será realmente ao vivo e sem frio na barriga. "A vida é ao vivo, não é? Então, se a gente quer estar presente no momento presente, tem que ser ao vivo”, declarou.
