Andréia Sadi lembra proposta de Renata Lo Prete que mudou sua vida: 'Nem ouvi, disse sim'

A jornalista Andréia Sadi usou as redes sociais nesta sexta-feira, 22, para compartilhar um encontro marcante com a também jornalista Renata Lo Prete. No início de sua carreira, Sadi relembrou a proposta de trabalho que recebeu da colega, já consolidada na profissão, e como esse momento foi importante para sua trajetória.
"Revisitei recentemente meu encontro com Renata na vida. E com ela ali ao meu lado, fact checking a história. Contei que tinha saído da faculdade fazia só alguns anos. Renata já era Renata e me chamou para um café, queria me fazer uma proposta de trabalho. Eu, foca [nome dado para jornalistas iniciantes] de tudo, diante da minha ídola. Brinquei nas últimas semanas que não ouvi a proposta que ela me fez: eu já disse sim. Porque, como aconteceu ao longo dos anos seguintes, eu toparia qualquer coisa vindo e com Renata", iniciou.
"Mas, anotei duas coisas daquele café de lá se vão 15 anos: primeiro, o mais importante é acertar para onde vai o vento; segundo: fazer uma fonte nova por semana.E arremetei que ouvir Renata é um masterclass diário: seja no zapnews, no trânsito de 3 horas, nas galerias do Congresso, no sushi ou na balada (sim. Até na balada)", continuou.
"E aí entrou a sorte da repórter: um masterclass não só sobre jornalismo. Mas sobre todas as gavetas da vida. Sorte a minha que nossa relação é uma conversa sem fim. Te amo! Obrigada por ser referência, por ser escuta. Testemunha de vida. Viva você! Hoje e sempre", finalizou.
Vale lembrar que, atualmente, Andréia Sadi é um dos principais nomes da GloboNews. Já Renata Lo Prete comanda, diariamente, o Jornal da Globo.
Renata Lo Prete é casada com o jornalista Melchiades Filho. Os dois oficializaram a união em 1992 depois de se conhecerem enquanto trabalhavam em um jornal de São Paulo. Eles tiveram dois filhos: Joaquim, que nasceu em 1997, e Antonia, que nasceu em 2003.
