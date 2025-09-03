Ana Rosa conta como lidou com a morte da filha de 18 anos

A atriz Ana Rosa abriu o coração ao falar sobre a perda da filha, em 1996; veterana estava em novela da Globo na época do ocorrido

A atriz Ana Rosa abriu o coração ao falar sobre um dos momentos mais delicados de sua vida pessoal: a morte da filha, Ana Luísa, em 1996. A jovem, que tinha apenas 18 anos na época, faleceu após ser atropelada.

Nesta quarta-feira, 3, em participação no programa 'Encontro com Patrícia Poeta', da TV Globo, Ana Rosa relembrou o trágico acidente que resultou na partida precoce da filha e contou como lidou com o luto após todo o ocorrido. Na época dos fatos, a veterana gravava a novela 'História de Amor', de Manoel Carlos.

" O que me deu força, em primeiro lugar, eu tenho oito filhos. Com a Ana, eram sete, e eu já tinha perdido um no primeiro casamento. Então eles eram seis, e depois da Ana, a minha caçula ainda precisava muito de mim. Os outros eram um pouquinho mais independentes, mas ela não. Isso me deu muita força", relatou a artista.

Em seguida, Ana Rosa explicou que a terapia também a ajudou bastante nesse processo: " Eu fiz terapia, que é muito importante também, e agradeço a Deus pela minha fé. Então, isso me deu muita força: minha fé, o trabalho e a terapia ", declarou a atriz.

Além de Ana Luísa, Ana Rosa também perdeu Maurício, seu primeiro filho, ainda na infância, devido a leucemia. O menino era fruto de sua união com o ator e humorista Dedé Santana, com quem foi casada de 1958 a 1961.

Ana Rosa perdeu a filha em 1996, época em que gravava História de Amor - Foto: Reprodução / TV Globo

Saiba por onde anda o Assunção de História de Amor

O ator Nuno Leal Maia (77) aparece como Edgar Assunção nas tardes da Globo em História de Amor. Embora seja visto na obra, a pergunta de por onde anda acabou surgindo. Como ex-marido de Helena (Regina Duarte), um dos dramas dele é estar em uma cadeira de rodas. Longe das novelas desde 2013, seu foco tem sido outro.

Por onde anda?

Embora tenha marcado a teledramaturgia com passagens em grandes clássicos como Fábio Coutinho em A Gata Comeu (1985), Padre Garotão em Vamp (1991), Alceu Carvalho em O Profeta (2006) e mais, o seu último papel na líder de audiência já faz mais de uma década: fez participação em Malhação: Intensa Como a Vida como Augusto Massafera.

Depois, Nuno focou em produções para o streaming e canais fechados. De 2017 a 2019, ele fez Augusto na série Juacas no Disney Channel. Foi Jair em Chuteira Preta da Prime Box Brazil e fez participação em Bugados do canal infantil Gloob, como Matusalink.

Atualmente, ele vive uma vida tranquila em Santos, litoral de São Paulo e está longe dos holofotes, vivendo ao lado da esposa, Mônica Camillo, juntos há 19 anos. O Jornal de Brasília noticiou que o artista não descarta um retorno às telinhas, porém apenas em uma ocasião especial e que honrasse sua trajetória, além de condições de trabalho que ele considera ideais, envolvendo uma boa direção, um bom texto e tempo para construir o personagem. O excesso de tecnologia o afastou das obras mais recentes, segundo o veículo.

