Vai voltar para a TV? Saiba por onde anda a Joyce de História de Amor!

No ar como Joyce em História de Amor, a atriz Carla Marins sumiu das telinhas. Saiba por onde ela anda e se ela voltará para a televisão

História de Amor é um dos grandes sucessos de Manoel Carlos - tanto em sua exibição original quanto na reprise. Um dos rostos principais é a atriz Carla Marins (57) que faz a Joyce, filha de Helena (Regina Duarte). Afastada das novelas da Globo desde 2012, saiba por onde ela anda!

Cadê ela?

Após a novela, Carla fez parte de outros sucessos da emissora, como A Indomada (1997); Porto dos Milagres (2001); Pé na Jaca (2006) e Morde & Assopra (2011). O último papel na líder de audiência foi em 2012 como Alice Miranda em Malhação: Intensa como a Vida. Depois, fez participação em alguns seriados, como As Canalhas (2013), no GNT e O Negócio (2016) da HBO. Entre 2017 e 2021 atuou em duas obras bíblicas da Record, sendo estas Apocalipse e Gênesis.

Carla é casada com o personal trainer Hugo Baltazar desde 2006 e tem um filho, Leon, que nasceu em 2008. Nas redes sociais, ela é bem ativa e mostra sua rotina de exercícios físicos, alimentação saudável e conta com 340 mil seguidores.

Vai voltar para a televisão?

Carla Marinsfará seu retorno para a Globo após 13 anos: em Três Graças, a próxima novela das 21h escrita por Aguinaldo Silva, ela fará Xênica, uma mulher obcecada por compras e ingênua. Ela integrará o núcleo dos vilões Ferretti (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera), sendo funcionária da empresa do magnata. A obra tem estreia marcada para o final de outubro. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz contou: "Estou muito feliz em refazer essa parceria de sucesso com o Aguinaldo Silva. Já fizemos juntos A Indomada, Pedra Sobre Pedra e Porto dos Milagres… Adoro a criatividade do realismo fantástico das tramas e os diálogos bem construídos por ele".

Na mesma entrevista, Marins refletiu sobre o processo de envelhecimento: "Tenho refletido sobre o processo de envelhecimento e não acho que ele é ruim, mas perigoso. Se não nos mantivermos no presente, quebrando padrões antigos e repetitivos, além de criar a nova realidade que desejamos viver, teremos um longo passado pela frente. É necessário e bem-vindo esse ajuste nesta fase da vida".

