CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Novelas
  2. Parou a carreira? Saiba por onde anda o Assunção de História de Amor!
Novelas / SUMIU?

Parou a carreira? Saiba por onde anda o Assunção de História de Amor!

Intérprete de Assunção em História de Amor, Nuno Leal Maia sumiu das telinhas; saiba por onde anda o ator e se ele voltará a atuar

Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas
por Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas
[email protected]

Publicado em 27/08/2025, às 08h30

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Nuno Leal Maia como Assunção
Nuno Leal Maia: por onde anda o intérprete de Assunção de História de Amor? - Reprodução/Globo

O ator Nuno Leal Maia (77) aparece como Edgar Assunção nas tardes da Globo em História de Amor. Embora seja visto na obra, a pergunta de por onde anda acabou surgindo. Como ex-marido de Helena (Regina Duarte), um dos dramas dele é estar em uma cadeira de rodas. Longe das novelas desde 2013, seu foco tem sido outro.

Por onde anda?

Embora tenha marcado a teledramaturgia com passagens em grandes clássicos como Fábio Coutinho em A Gata Comeu (1985), Padre Garotão em Vamp (1991), Alceu Carvalho em O Profeta (2006) e mais, o seu último papel na líder de audiência já faz mais de uma década: fez participação em Malhação: Intensa Como a Vida como Augusto Massafera.

Depois, Nuno focou em produções para o streaming e canais fechados. De 2017 a 2019, ele fez Augusto na série Juacas no Disney Channel. Foi Jair em Chuteira Preta da Prime Box Brazil e fez participação em Bugados do canal infantil Gloob, como Matusalink.

Atualmente, ele vive uma vida tranquila em Santos, litoral de São Paulo e está longe dos holofotes, vivendo ao lado da esposa, Mônica Camillo, juntos há 19 anos. O Jornal de Brasília noticiou que o artista não descarta um retorno às telinhas, porém apenas em uma ocasião especial e que honrasse sua trajetória, além de condições de trabalho que ele considera ideais, envolvendo uma boa direção, um bom texto e tempo para construir o personagem. O excesso de tecnologia o afastou das obras mais recentes, segundo o veículo.

Passado futebolístico

Natural do litoral de São Paulo, ele jogou no juvenil do clube de Pelé aos 15 anos. Já no ano de 1988, se tornou gestor de futebol do Bangu, no Rio de Janeiro. Em 1993 foi treinador e esteve a frente do São Cristóvão, clube da Zona Norte da cidade maravilhosa. Nuno também treinou o Vasco da Gama e o Botafogo Paraíba. Em 1996, como treinador, conquistou com o Londrina o oitavo lugar no campeonato paraense de futebol.

Leia também: Veterano de História de Amor morreu aos 68 anos após diagnóstico de câncer

VEJA UMA PUBLICAÇÃO DA CARAS NAS REDES SOCIAIS:

Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas

Murilo Rocha é estudante de Jornalismo pela UMESP. Escreve sobre cultura pop, filmes, games, música, eventos, reality shows e mais. Siga o Murilo nas redes sociais: @eumuriloorocha

globonuno leal maiahistória de amor

Leia também

Curiosidade

Boni - Foto: Reprodução / Instagram

Boni revela quem escolheu o assassino de Odete Roitman em Vale Tudo de 1988

Vilã

Bella Campos - Foto: Globo / Fábio Rocha

Bella Campos defende Maria de Fátima e comenta representatividade

Flagra doloroso

Candinho (Sergio Guizé) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor!: Armação deixa Candinho com o coração em pedaços

Eita!

Afonso renuncia a herança - Foto: Reprodução / TV Globo

Vale Tudo: Afonso renuncia a herança após descobrir segredo de Odete

Revelação chocante!

Estela (Larissa Manoela) e Celso (Rainer Cadete) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor!: Estela revela segredo do passado e abala Celso

Eita!

Fátima tenta aliança com Afonso - Foto: Reprodução / TV Globo

Vale Tudo: Fátima tenta aliança improvável para se vingar de Odete

Últimas notícias

Isabelle Drummond e Nicette BrunoIsabelle Drummond relembra presente especial que ganhou de Nicette Bruno
Nuno Leal Maia: por onde anda o intérprete de Assunção de História de Amor?Parou a carreira? Saiba por onde anda o Assunção de História de Amor!
Maíra Cardi e Thiago NigroMaíra Cardi revela por que não reclama da bagunça de Thiago Nigro: 'Nunca falei nada'
Neymar Jr é pai de MelNeymar Jr se derrete ao mostrar foto inédita da filha caçula: 'Melzinha'
Gil do Vigor e Diego HypolitoGil do Vigor e Diego Hypolito são fotografados de mãos dadas em evento
María Antonieta de las NievesMaría Antonieta, a Chiquinha do Chaves, se pronuncia após internação
Victória Miranda e Luan PereiraLuan Pereira se manifesta após rumores de romance com influenciadora
Virginia Fonseca e Viih Tube consomem whey protein5 melhores whey protein para ganhar massa, definir músculos e turbinar o shape como as famosas
João GuilhermeJoão Guilherme exibe detalhes do seu apartamento em reforma
José Leonardo e VirginiaVirginia recusa saída com amigos para priorizar os filhos: "skin mãe"
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade