Parou a carreira? Saiba por onde anda o Assunção de História de Amor!

Intérprete de Assunção em História de Amor, Nuno Leal Maia sumiu das telinhas; saiba por onde anda o ator e se ele voltará a atuar

O ator Nuno Leal Maia (77) aparece como Edgar Assunção nas tardes da Globo em História de Amor. Embora seja visto na obra, a pergunta de por onde anda acabou surgindo. Como ex-marido de Helena (Regina Duarte), um dos dramas dele é estar em uma cadeira de rodas. Longe das novelas desde 2013, seu foco tem sido outro.

Por onde anda?

Embora tenha marcado a teledramaturgia com passagens em grandes clássicos como Fábio Coutinho em A Gata Comeu (1985), Padre Garotão em Vamp (1991), Alceu Carvalho em O Profeta (2006) e mais, o seu último papel na líder de audiência já faz mais de uma década: fez participação em Malhação: Intensa Como a Vida como Augusto Massafera.

Depois, Nuno focou em produções para o streaming e canais fechados. De 2017 a 2019, ele fez Augusto na série Juacas no Disney Channel. Foi Jair em Chuteira Preta da Prime Box Brazil e fez participação em Bugados do canal infantil Gloob, como Matusalink.

Atualmente, ele vive uma vida tranquila em Santos, litoral de São Paulo e está longe dos holofotes, vivendo ao lado da esposa, Mônica Camillo, juntos há 19 anos. O Jornal de Brasília noticiou que o artista não descarta um retorno às telinhas, porém apenas em uma ocasião especial e que honrasse sua trajetória, além de condições de trabalho que ele considera ideais, envolvendo uma boa direção, um bom texto e tempo para construir o personagem. O excesso de tecnologia o afastou das obras mais recentes, segundo o veículo.

Passado futebolístico

Natural do litoral de São Paulo, ele jogou no juvenil do clube de Pelé aos 15 anos. Já no ano de 1988, se tornou gestor de futebol do Bangu, no Rio de Janeiro. Em 1993 foi treinador e esteve a frente do São Cristóvão, clube da Zona Norte da cidade maravilhosa. Nuno também treinou o Vasco da Gama e o Botafogo Paraíba. Em 1996, como treinador, conquistou com o Londrina o oitavo lugar no campeonato paraense de futebol.

