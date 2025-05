A influencer Ana Paula Siebert e o marido, o empresário Roberto Justus, renovaram os votos de casamento na última quarta-feira, 30; os dois celebram 10 anos de casados

A influencer Ana Paula Siebert revelou, neste domingo, 4, como se preparou para a cerimônia de renovação de votos de casamento com o marido, o empresário Roberto Justus . Em conversa com um seguidor, ela revelou que perdeu peso ao adotar uma dieta restrita e treinos. Além disso, ela emagreceu devido à ansiedade pela data especial.

"Você fez dieta para emagrecer e para esse momento?", perguntou uma pessoa à Ana Paula em caixinha de perguntas aberta no perfil dela no Instagram.

"Fiz, sim. Queria estar mais sequinha mesmo. Me amo assim, me sinto bem assim. Treinei direito. Estava bem ansiosa e ansiedade me deixa sem fome. Sou assim. Vocês acreditam que na primeira festa, em 2015, eu estava com menos peso? Mas, estou bem feliz assim e pretendo manter.", revelou.

Ana Paula Siebert revela motivo da perda de peso - Foto: Reprodução / Instagram

Renovação dos votos de casamento

Na noite da última quarta-feira, 30, Ana Paula Siebert e Roberto Justus renovaram os votos de casamento. A celebração marcou os 10 anos da união do casal, e também, os 70 anos de vida do empresário.

Amigos e familiares estiveram no evento, que aconteceu em São Paulo. Na chegada ao local, Ana Paula e Justus posaram juntos. Ela, usando vestido branco feito com rendas com uma capa sofisticada, e Justus, vestindo um terno marrom.

Além de posarem juntos, eles foram fotografados com a filha, Vicky, de quatro anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Segunda lua de mel inusitada

Nesta sexta-feira, 2, Ana Paula Siebert deu detalhes sobre a segunda lua de mel dela com Roberto Justus. Em vídeo, publicado nos stories do perfil da loira no Instagram, ela disse que o casal irá curtir o momento com familiares e amigos.

Os pombinhos irão receber os convidados em uma das propriedades da família: "A família toda na lua de mel [risos]".Confira!

Leia também: Decoradora da festa de Roberto Justus mostra detalhes da produção: 'Maior até hoje'