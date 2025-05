Ana Paula Siebert revela companhias inusitadas para lua de mel com Justus

A influencer Ana Paula Siebert e o empresário Roberto Justus renovaram os votos de casamento na quarta-feira, 30, em celebração aos 10 anos da união

Nesta sexta-feira, 2, a influencer Ana Paula Siebert, de 37 anos, deu detalhes sobre a segunda lua de mel dela com o marido, o empresário Roberto Justus, de 70. Os dois renovaram os votos de casamento na última quarta-feira, 30, em celebração aos 10 anos da união. Em vídeo, publicado nos stories do perfil da loira no Instagram, ela disse que o casal irá curtir o momento com familiares e amigos.

Os pombinhos irão receber os convidados em uma das propriedades da família.

"O pai também está na lua de mel também?", perguntou um amigo da família. "Lógico! A lua de mel do Roberto com a Ana Paula é assim. Com o sogro, a sogra, a madrasta, com amigos, os netos, o fotógrafo, a Vicky, o coelho, os cachorros", replicou Siebert.

E foi mais específica: "A família toda na lua de mel [risos]", dando a entender que os filhos de Justus: Ricardo, Fabiana Justus, Rafaella Justus e Luiza também estarão presentes na lua de mel.

Preparativos!

Nos vídeos a influencer aparece cuidando dos preparativos da lua de mel. A mesa de jantar montada por Siebert contém tons de rosa e é completamente decorada por arranjos feitos por ela. Confira:

Ana Paula Siebert revela detalhes da segunda lua de mel com Roberto Justus - Foto: Reprodução / Instagram

Renovação de votos em festa luxuosa

Na noite da última quarta-feira, 30, Ana Paula Siebert e Roberto Justus renovaram os votos de casamento. O momento especial marcou os 10 anos da união do casal, que celebrou a data com uma festa luxuosa, e também, os 70 anos de vida do empresário.

Amigos e familiares estiveram no evento, que aconteceu em São Paulo. Os noivos, por sua vez, marcaram a ilustre presença da noite com looks deslumbrantes.

Logo na chegada ao local, Ana Paula e Justus posaram juntos. Ela, usando vestido branco feito com rendas com uma capa sofisticada, e Justus, vestindo um terno marrom.

Além de posarem juntos, eles foram fotografados com a filha, Vicky, de quatro anos.

