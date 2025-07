Ana Hickmann faz post enigmático após notícia sobre o ex

Ana Hickmann aparece nas redes sociais com a palavra 'paz' após a repercussão de uma notícia sobre o processo contra o ex-marido

A apresentadora Ana Hickmann fez um post enigmático nas redes sociais no início da tarde desta terça-feira, 22, após a repercussão de uma notícia envolvendo o seu ex-marido, o empresário Alexandre Correa. Nos stories do Instagram, ela apareceu com o semblante tranquilo ao caminhar em um jardim e escreveu a palavra ‘Paz' na imagem.

O vídeo dela ganhou repercussão por causa de uma decisão da justiça sobre o processo de Ana contra Alexandre. De acordo com o site G1, a Justiça de São Paulo condenou Alexandre Correa a um ano de prisão em regime aberto pela acusação de agressão contra a ex-mulher.

No entanto, Alexandre ainda pode entrar com recurso na 2ª Instância do Tribunal de Justiça de São Paulo. O caso corre em segredo de justiça.

Vale lembrar que Ana e Alexandre se separaram em novembro de 2023, após um episódio em que ela o acusou de violência doméstica na mansão deles em Itu, no interior de São Paulo.

Ana Hickmann fala sobre a doença do atual marido, Edu Guedes

A apresentadora Ana Hickmann recordou um dos momentos mais delicados vividos por ela nas últimas semanas. Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, a loira abriu o coração e contou como soube do diagnóstico de câncer do marido, Edu Guedes.

O chef de cozinha passou por uma cirurgia delicada no dia 5 deste mês para retirar um tumor do pâncreas, descoberto após a realização de alguns exames. Atualmente, Edu Guedes passa bem e segue em recuperação em casa, ao lado da família.

Durante o registro publicado por Ana na quinta-feira, 17, a apresentadora do ‘Hoje em Dia’, da Record TV, contou que recebeu a notícia através do marido por uma ligação. De acordo com a famosa, ela estava se preparando para gravar um vídeo descontraído no momento em que soube da situação.

"A hora que sentei para gravar as respostas [no meu canal], recebi a ligação do Edu, me falando o que o médico tinha dito para ele, o que ele tinha encontrado… Ele me liga e fala: ‘Amor, acharam um tumor no meu pâncreas’. Imagina como eu fiquei, nem tinha como gravar o ‘Ana Responde'", relatou a apresentadora.

