Amigo de Virginia surge em fotos de Vini Jr. e fortalece boatos de que estão na casa do jogador

Hebert Gomes, amigo de Virginia, pode ter aparecido em fotos postadas por Vini Jr.; influenciadora tem deixado escapar indícios de que estaria na casa do jogador na Espanha

A influenciadora digital Virginia Fonseca confirmou nos últimos dias que está em Madri, na Espanha, e vem dando indícios de que estaria hospedada na casa de Vini Jr. Após surgir na academia e em outros cômodos bem semelhantes ao exibidos na rede social do atleta, o jogador de futebol foi quem chamou a atenção nesta quinta-feira, 18, com novas fotos.

Em um dos cliques, tirados dentro de sua casa, o assessor e amigo de longa data da empresária, Hebert Gomes, que também é padrinho de José Leonardo, foi notado por internautas. É bom lembrar que nos últimos dias Zé Felipe deu unfollow nele e em outra amiga da influencer.

Para quem não acompanhou, na manhã de quarta-feira, 17, Virginia Fonseca iniciou o dia se gravando em uma academia em Madri. A famosa colocou a localização e o ambiente foi logo comparado com o espaço onde Vini Jr. treina. Depois, ela apareceu em um cômodo com um lustre igual ao da residência do futebolista. No início do mês, ela foi flagrada em um iate de luxo com o atleta.

Enquanto existem boatos de um affair da empresária com o jogador de futebol, há rumores de que Zé Felipe estaria com Ana Castela. O cantor inclusive postou uma foto andando a cavalo e ela também. Ambos colocaram a mesma legenda, o mesmo horário. Depois, eles apareceram na casa de Leonardo curtindo com o sertanejo, que ainda postou uma foto com o suposto casal.

É bom lembrar que Zé Felipe e Virginia Fonseca anunciaram o término do casamento no fim de maio deste ano. Desde então, eles estavam estavam comemorando os últimos mesversários de José Leonardo juntos. Contudo, quando o bebê fez um ano, eles fizeram festinhas separadas em casa. Depois, da festa oficial e o batizado do caçula reuniram as duas famílias em Goiânia, sem climão.

Vini Jr. posta foto e internautas enxergam Hebert Gomes – Foto: Reprodução/Instagram

Zé Felipe toma medida drástica após ver Virginia na Espanha

O cantor Zé Felipe teria tomado uma decisão drástica em sua rede social na manhã desta quarta-feira, 17, horas depois de postar uma foto sincronizada com a cantora Ana Castela e ver as publicações de Virginia Fonseca em Madri, na Espanha.

Após os internautas notarem que a famosa estaria hospedada na mansão de Vini Jr., o herdeiro de Poliana Rocha e Leonardo teria retirado as publicações com a ex-esposa. O artista teria deixado apenas os posts feitos por ela e fotos com a família junta, como as dos aniversários dos filhos.

O número de postagens do famoso diminuiu e logo os internautas notaram que Zé Felipe tomou a decisão, de retirar os posts mais românticos, nos quais se declarava para ela. Inclusive, ele teria tirado até os mais antigos, do início do relacionamento deles. Veja mais aqui!