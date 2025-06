Após negar separação, Calita Franciele mostra como mata saudade de Amado Batista

Após negar rumores de separação de Amado Batista, Calita Franciele mostra nas redes como lida com a saudade enquanto ele viaja a trabalho

A esposa do cantor Amado Batista, a Miss Universe Mato Grosso Calita Franciele usou as redes sociais para reforçar que os dois estão muito bem após os rumores sobre o fim do casamento. Na publicação, ela compartilhou como mata a saudade enquanto o artista viaja para fazer um show.

Na publicação, ela compartilhou um print do momento em que fez uma chamada de vida com o amado. No registro, os dois apareceram sorrindo. "Matando um pouquinho a saudade", ela declarou.

Calita Franciele 'mata' a saudade de Amado Batista por chamada de vídeo — Foto: Instagram

Calita Franciele se manifesta após boatos de traição de Amado Batista

Na noite desta quinta-feira, 26, a modelo Calita Franciele publicou um vídeo em que esclarece os rumores sobre o fim do casamento com o cantor Amado Batista. Os dois, que oficializaram a união durante uma cerimônia no dia 15 de março, foram alvos de rumores de traição por parte do artista.

"Eu quero deixar bem claro aqui, da minha parte, que estamos bem, estamos felizes. Inclusive, uma das frases que a gente tem trocado com muita frequência é: nosso casamento parece que está cada dia melhor. A gente está muito feliz. Do meu ponto de vista, estamos no auge. Literalmente no auge do nosso casamento. Está maravilhoso", disse.

E esclareceu os comentários de Amado sobre "estar solteiro", que compõem o show dele há anos, mas que viralizaram nas redes sociais: "As palavras do Amado no show, ele faz a introdução das músicas há 50 anos. Ele sempre vem introduzindo as músicas", explicou.

E completou: "Ele fala: 'Já que eu tô solteiro mesmo, eu quero namorar'. E olha pra mim. Eu fico rindo dele: 'Já que você tá solteiro, eu também estou'", divertiu-se.

Leia também: Esposa de Amado Batista rompe o silêncio sobre rumores de fim do casamento