Alinne Moraes curte passeio de barco com o marido e o filho: 'Lindos'

De férias na França, a atriz Alinne Moraes impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos do filho e o marido

Discreta sobre sua vida pessoal, Alinne Moraes chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na manhã desta terça-feira, 29, ao compartilhar fotos raras de sua viagem em família.

A atriz, que está aproveitando as férias em Paris, na França, decidiu exibir em seu perfil alguns registros de um passeio de barco que fez na companhia do marido, o cineasta Mauro Lima, e do filho, Pedro, de 11 anos.

Para o momento em família, Alinne esbanjou beleza ao surgir usando um look todo preto. A artista também encantou ao mostrar o herdeiro todo sorridente curtindo o passeio e também ao lado do pai. A publicação recebeu diversos elogios. "Família linda", disse uma seguidora. "Pedro tá enorme e cada dia mais lindo", escreveu outra. "Vocês são lindos", afirmou uma fã.

Vale lembrar que Alinne interpreta a personagem Jânia em Guerreiros do Sol, novela original do Globoplay.

Confira:

Alinne Moraes celebra aniversário com 'festinha simples' em família

Em dezembro do ano passado, a atriz Alinne Moraes encantou os seguidores ao compartilhar alguns registros da celebração de seus 42 anos de vida. Por meio das redes sociais, a artista abriu um álbum de fotos da festinha intimista que realizou ao lado de pessoas mais próximas.

Nas imagens, Alinne Moraes, que está viajando, aparece cantando o famoso ‘parabéns’ rodeada de amigos e familiares. A comemoração 'simples' contou com um bolinho redondo e algumas velas coloridas. Discreta, a atriz ainda dividiu cliques raros do marido, o cineasta Mauro Lima, e do filho do casal, Pedro. Em meio a sequência de fotos, a famosa também mostrou algumas paisagens do local onde está passando os dias de descanso. Veja!

