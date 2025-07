Alinne Moraes chama atenção ao postar foto rara do filho durante viagem

Nas redes sociais, a atriz Alinne Moraes encantou ao abrir o álbum de fotos de sua viagem de férias ao lado de seu filho, Pedro

Alinne Moraes encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 18, ao compartilhar algumas fotos de sua viagem de férias.

A atriz, que interpretou a personagem Jânia em Guerreiros do Sol, novela do Globoplay, está na França e chamou a atenção ao mostrar as fotos que tirou durante os passeios que realizou. Além disso, Alinne postou um registro raro do filho, Pedro, de 11 anos, fruto de seu casamento com o cineasta Mauro Lima.

O post da artista recebeu diversos elogios dos internautas. "Que registros lindos", disse uma seguidora. "Lindinhos", escreveu outra. "Cada registro mais lindo que o outro", afirmou uma fã. "Que fotos incríveis! Chique! Atmosfera poética!", comentou mais uma.

Alinne Moraes faz comentário raro ao relembrar relação com Cauã Reymond

Alinne Moraes é bastante discreta em relação à sua vida pessoal, porém a atriz relembrou a época em que namorava Cauã Reymond. Os atores ficaram juntos entre 2002 e 2005.

Em uma entrevista para o jornal O Globo, a atriz afirmou que nessa época o assédio dos paparazzi era constante. "Éramos dois jovens fazendo sucesso, havia muito assédio. Na separação, foi igual. Na época, não estava em nenhuma novela. Não queria ser aquela personagem", disse ela.

A famosa ainda confessou que passou por relacionamentos tóxicos."Tive muitas relações tóxicas, infelizmente. Minha mãe viveu também e eu estive presente. Foi difícil de ela sair porque a vítima fica doente, não tem forças. Eu era criança e não consegui ajudá-la. Não quero dar detalhes para não expô-la. Mas a mãe é um espelho da gente. Por sorte, tive consciência. Quando o cara tinha alguma atitude estranha, eu já caía fora", revelou. Saiba mais!

