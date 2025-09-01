Alice Wegmann impressiona com prova de cabelo para Solange de Vale Tudo

Fazendo sucesso com a personagem Solange, do remake de Vale Tudo, Alice Wegmann impressiona ao mostrar prova de cabelo para o papel
A atriz Alice Wegmann surpreendeu ao mostrar como foi a prova de cabelo para Solange, do remake de Vale Tudo. Nesta segunda-feira, 01, faltando um mês para acabar a novela, a global revelou algumas das opções que experimentou e chamou a atenção.
Antes de ficar com o corte atual, a artista fez alguns testes de visuais semelhantes e mostrou como o que ela está foi o que mais combinou com ela.
"Mostrei a prova de figurino… agora mostro a prova da caracterização! Colocamos algumas perucas pra testar o corte da Chérie… mas nenhum deles encaixou tão perfeito pra ela quanto esse de agora! a franjinha sempre foi meu pedido inicial… é a cara dela, mas modernizamos um pouco encurtando os fios acima do ombro também, pra não igualar a primeira versão de 88. legal, né? Marcelo Dias, Mary, Rebeca Cobucci e todo o time de cabelo e make, vocês são maravilhosos", escreveu na legenda.
Nos comentários, os internautas reagiram ao verem os cabelos. "A escolha foi perfeita", aprovaram. "Linda demais", elogiaram.
A atriz Alice Wegmann fez sua primeira aparição pública ao lado do namorado, Luiz Guilherme Niemeyer, na noite de quinta-feira, 28, no Rio de Janeiro. Os dois marcaram presença na festa pré-Carnaval 2026, realizada na Marquês de Sapucaí.
Esbanjando alegria, o casal foi clicado na porta do evento por paparazzi. Para a ocasião especial, a intérprete de Solange Duprat no remake de 'Vale Tudo', da TV Globo, apostou em um look de cor verde musgo. Já o companheiro da artista escolheu uma camisa e calça branca.
Em conversa com o site 'Quem', Alice Wegmann abriu o coração ao falar sobre a relação com o empresário e destacou que estava bastante animada para curtir a noite na Sapucaí: "Tô apaixonadíssima, doida para curtir essa festa com meu namorado", declarou a atriz.
Recentemente, em participação no programa 'Encontro com Patrícia Poeta', a famosa chegou a falar que estava apaixonada após uma fã perguntar sobre sua vida amorosa. Alice Wegmann, no entanto, não entrou em mais detalhes a respeito do assunto.
Discreta em relação a vida pessoal, a atriz não costuma expor acontecimentos fora das telinhas. De acordo com informações do site 'Quem', Alice e Luiz Guilherme Niemeyer assumiram publicamente o romance em junho deste ano, quando foram vistos juntos na zona sul do Rio de Janeiro.
Confira as fotos de Alice Wegmann com o namorado:
