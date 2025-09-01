CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Alice Wegmann impressiona com prova de cabelo para Solange de Vale Tudo
Atualidades / Uau!

Alice Wegmann impressiona com prova de cabelo para Solange de Vale Tudo

Fazendo sucesso com a personagem Solange, do remake de Vale Tudo, Alice Wegmann impressiona ao mostrar prova de cabelo para o papel

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 01/09/2025, às 11h47

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Alice Wegmann impressiona com prova de cabelo de Solange
Alice Wegmann impressiona com prova de cabelo de Solange - Reprodução/Instagram

A atriz Alice Wegmann surpreendeu ao mostrar como foi a prova de cabelo para Solange, do remake de Vale Tudo. Nesta segunda-feira, 01, faltando um mês para acabar a novela, a global revelou algumas das opções que experimentou e chamou a atenção.

Antes de ficar com o corte atual, a artista fez alguns testes de visuais semelhantes e mostrou como o que ela está foi o que mais combinou com ela.

"Mostrei a prova de figurino… agora mostro a prova da caracterização! Colocamos algumas perucas pra testar o corte da Chérie… mas nenhum deles encaixou tão perfeito pra ela quanto esse de agora! a franjinha sempre foi meu pedido inicial… é a cara dela, mas modernizamos um pouco encurtando os fios acima do ombro também, pra não igualar a primeira versão de 88. legal, né? Marcelo Dias, Mary, Rebeca Cobucci e todo o time de cabelo e make, vocês são maravilhosos", escreveu na legenda.

Nos comentários, os internautas reagiram ao verem os cabelos. "A escolha foi perfeita", aprovaram. "Linda demais", elogiaram.

Alice Wegmann faz rara aparição com o novo namorado na Sapucaí

A atriz Alice Wegmann fez sua primeira aparição pública ao lado do namorado, Luiz Guilherme Niemeyer, na noite de quinta-feira, 28, no Rio de Janeiro. Os dois marcaram presença na festa pré-Carnaval 2026, realizada na Marquês de Sapucaí.

Esbanjando alegria, o casal foi clicado na porta do evento por paparazzi. Para a ocasião especial, a intérprete de Solange Duprat no remake de 'Vale Tudo', da TV Globo, apostou em um look de cor verde musgo. Já o companheiro da artista escolheu uma camisa e calça branca.

Em conversa com o site 'Quem', Alice Wegmann abriu o coração ao falar sobre a relação com o empresário e destacou que estava bastante animada para curtir a noite na Sapucaí: "Tô apaixonadíssima, doida para curtir essa festa com meu namorado", declarou a atriz.

Recentemente, em participação no programa 'Encontro com Patrícia Poeta', a famosa chegou a falar que estava apaixonada após uma fã perguntar sobre sua vida amorosa. Alice Wegmann, no entanto, não entrou em mais detalhes a respeito do assunto.

Discreta em relação a vida pessoal, a atriz não costuma expor acontecimentos fora das telinhas. De acordo com informações do site 'Quem', Alice e Luiz Guilherme Niemeyer assumiram publicamente o romance em junho deste ano, quando foram vistos juntos na zona sul do Rio de Janeiro.

Confira as fotos de Alice Wegmann com o namorado:

Alice Wegmann e Luiz Guilherme Niemeyer - Foto: Victor Chapetta / BrazilNews
Alice Wegmann e Luiz Guilherme Niemeyer - Foto: Victor Chapetta / BrazilNews
Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

vale tudosolange vale tudoalie wegmann
Alice Wegmann Alice Wegmann  

Leia também

Luto!

Samara Mapoua e Pedro Henrique - Foto: Reprodução / Instagram

Sogra de Samara Mapoua conta que filho 'previu' a própria morte: 'Ele avisou'

GENTE!

Poliana Rocha e Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram

Poliana Rocha reage ao saber que mulher deu cantada em Leonardo

Adaptação

Ticiane Pinheiro diz por que está carregando sua cachorrinha para todos os lados - Reprodução/Instagram

Ticiane Pinheiro diz por que está levando sua cachorrinha para o trabalho

Família

Alessandro Jodar e a esposa - Foto: Reprodução/Instagram

Apresentador da Globo, Alessandro Jodar anuncia que vai ser pai após previsão de Ana Maria Braga

Fofura!

Claudia Raia encanta ao mostrar os filhos - Reprodução/Instagram

Claudia Raia encanta ao mostrar interação do filho mais velho com o caçula

Vida amorosa

Gracyanne Barbosa - Foto: Reprodução/Instagram

Gracyanne Barbosa abre o coração sobre sua vida amorosa: 'Entendendo...'

Últimas notícias

NoneOferta Relâmpago: desconto de 65% na caixa de som JBL GO4
Bruninho posta foto com a nova namoradaBruninho, do vôlei, posta primeira foto com a nova namorada; saiba quem é
Charlotte Church e Agnaldo Rayol no programa Domingão do FaustãoTerra Nostra - Cantora da abertura da novela perdeu fortuna: ‘Pesadelo sombrio’
Maíra Cardi exibe barrigão na GréciaGrávida, Maíra Cardi exibe barrigão em novas fotos de viagem à Grécia
Poliana Rocha e LeonardoPoliana Rocha reage ao saber que mulher deu cantada em Leonardo
Alice Wegmann impressiona com prova de cabelo de SolangeAlice Wegmann impressiona com prova de cabelo para Solange de Vale Tudo
Confira as previsões para os signos em setembroSetembro traz reviravoltas e revelações profundas; veja previsão de cada signo
Cátia Fonseca foi eliminada do Dança dos FamososCátia Fonseca se despede do Dança dos Famosos após eliminação: 'Nunca imaginei'
Ticiane Pinheiro diz por que está carregando sua cachorrinha para todos os ladosTiciane Pinheiro diz por que está levando sua cachorrinha para o trabalho
Conheça quatro adaptações literárias que estreiam no segundo semestre de 2025Conheça 4 adaptações literárias que chegam nas telinhas ainda esse ano
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade