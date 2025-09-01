Alice Wegmann impressiona com prova de cabelo para Solange de Vale Tudo

Fazendo sucesso com a personagem Solange, do remake de Vale Tudo, Alice Wegmann impressiona ao mostrar prova de cabelo para o papel

A atriz Alice Wegmann surpreendeu ao mostrar como foi a prova de cabelo para Solange, do remake de Vale Tudo. Nesta segunda-feira, 01, faltando um mês para acabar a novela, a global revelou algumas das opções que experimentou e chamou a atenção.

Antes de ficar com o corte atual, a artista fez alguns testes de visuais semelhantes e mostrou como o que ela está foi o que mais combinou com ela.

"Mostrei a prova de figurino… agora mostro a prova da caracterização! Colocamos algumas perucas pra testar o corte da Chérie… mas nenhum deles encaixou tão perfeito pra ela quanto esse de agora! a franjinha sempre foi meu pedido inicial… é a cara dela, mas modernizamos um pouco encurtando os fios acima do ombro também, pra não igualar a primeira versão de 88. legal, né? Marcelo Dias, Mary, Rebeca Cobucci e todo o time de cabelo e make, vocês são maravilhosos", escreveu na legenda.

Nos comentários, os internautas reagiram ao verem os cabelos. "A escolha foi perfeita", aprovaram. "Linda demais", elogiaram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alice Wegmann (@alicewegmann)

Alice Wegmann faz rara aparição com o novo namorado na Sapucaí

A atriz Alice Wegmann fez sua primeira aparição pública ao lado do namorado, Luiz Guilherme Niemeyer, na noite de quinta-feira, 28, no Rio de Janeiro. Os dois marcaram presença na festa pré-Carnaval 2026, realizada na Marquês de Sapucaí.

Esbanjando alegria, o casal foi clicado na porta do evento por paparazzi. Para a ocasião especial, a intérprete de Solange Duprat no remake de 'Vale Tudo', da TV Globo, apostou em um look de cor verde musgo. Já o companheiro da artista escolheu uma camisa e calça branca.

Em conversa com o site 'Quem', Alice Wegmann abriu o coração ao falar sobre a relação com o empresário e destacou que estava bastante animada para curtir a noite na Sapucaí: " Tô apaixonadíssima, doida para curtir essa festa com meu namorado ", declarou a atriz.

Recentemente, em participação no programa 'Encontro com Patrícia Poeta', a famosa chegou a falar que estava apaixonada após uma fã perguntar sobre sua vida amorosa. Alice Wegmann, no entanto, não entrou em mais detalhes a respeito do assunto.

Discreta em relação a vida pessoal, a atriz não costuma expor acontecimentos fora das telinhas. De acordo com informações do site 'Quem', Alice e Luiz Guilherme Niemeyer assumiram publicamente o romance em junho deste ano, quando foram vistos juntos na zona sul do Rio de Janeiro.

Confira as fotos de Alice Wegmann com o namorado: