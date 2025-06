Alexandre Pato oferece nova ajuda à família de Juliana Marins

Após se oferecer para custear o translado do corpo de Juliana Marins, Alexandre Pato manifestou uma nova ajuda aos familiares da jovem

O jogador de futebol Alexandre Pato segue em contato direto com a família de Juliana Marins, brasileira que faleceu em uma trilha na Indonésia. Inicialmente, o genro de Silvio Santos (1930-2024) havia oferecido ajuda para custear o translado do corpo da jovem de 26 anos até o Brasil.

A ajuda, porém, não chegou a acontecer, uma vez que a Prefeitura de Niterói, onde ela residia, decidiu assumir os gastos. Após a informação se confirmar, Pato manifestou o desejo de ajudar os familiares da jovem de outra forma.

De acordo com informações do portal LeoDias, o comentarista esportivo do SBT se propôs a pagar as passagens de volta ao Brasil do pai e da prima de Juliana Marins, que se deslocaram até a Indonésia no início desta semana para acompanhar de perto a tentativa de resgate da moça.

A nova ajuda de Alexandre Pato aconteceu logo após a Prefeitura afirmar que não poderia custear as passagens de avião dos dois familiares de Juliana. O corpo da jovem, encontrado sem vida na última terça-feira, 24, deve retornar ao Brasil na próxima semana.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @resgatejulianamarins

Alexandre Pato ajudou influenciadora em tratamento contra o câncer

O nome de Alexandre Pato ficou entre os assuntos mais comentados nos últimos dias após o jogador de futebol informar que desejava custear o translado do corpo de Juliana Marins, brasileira falecida na Indonésia. A assessoria do SBT, onde o atleta trabalha atualmente como comentarista esportivo, confirmou a notícia.

A atitude solidária de Pato foi bastante elogiada por internautas nas redes sociais. Logo após a notícia viralizar, uma outra ajuda do genro de Silvio Santos (1930-2024) ocorrida no passado voltou a ser comentada pelo público.

Em 2018, Alexandre Pato se prontificou a custear o tratamento da influenciadora digital Nara Almeida, que lutava contra um câncer raro no estômago. Na época, cada dose do medicamento utilizado pela jovem custava R$ 18 mil e deveria ser tomado a cada 21 dias.

O comentarista esportivo do SBT se dispôs a pagar seis meses do tratamento da jovem, que chegou a agradecê-lo publicamente pela ajuda. Nara, no entanto, não resistiu à doença e faleceu aos 24 anos no mês seguinte ao contato com Pato.

Leia também: Juliana Marins: Resultado final da autópsia revela causa da morte da jovem