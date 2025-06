Adriane Galisteu explica por que não tem mais filhos: 'Sozinha nesse rolê'

A apresentadora Adriane Galisteu contou porque não aumentou mais a família após o nascimento de Vittorio, de 14 anos atualmente

Adriane Galisteu abriu o coração ao falar sobre o desejo de ter mais filhos. Mãe de Vittorio Iódice, de 14 anos, fruto de seu casamento com o empresário Alexandre Iódice, a apresentadora da Record TV revelou que o marido não partilha da mesma animação em aumentar a família.

" Gostei tanto desse amor profundo [o de mãe] porque é tão sem limite, tão inimaginável. Eu não sabia que eu tinha tanto amor pra dar ", declarou a artista em entrevista à coluna de Mônica Bergamo, do jornal 'Folha de S. Paulo'.

A apresentadora, então, contou que a terceira gravidez de Claudia Raia após os 50 anos reanimou sua vontade. "A Cláudia Raia me empolgou muito quando eu vi a relação dela com a gravidez. Eu falei, opa! Até liguei pra ela e falei: ‘Chegou minha vez, hein, gata, agora eu vou’. Mas fiquei sozinha nesse rolê, porque o Alê não quer. Então, ficou um sonho muito meu ", relatou ela.

Por fim, Adriane Galisteu explicou que, para ela, quando se está em um relacionamento, a decisão de ter filhos não pode ser unilateral: "Apesar de eu achar que a maternidade e a decisão de ficar grávida ou não seja 100% da mulher. Quando o Vittorio chegou na minha vida, eu fiquei louca. T eria mais do que um [filho], mais um, mais dois, mais três ", disse a loira.

Adriane Galisteu comenta fase conturbada em sua relação com a mãe

Quem acompanha Adriane Galisteu sabe o quanto a apresentadora é ligada à mãe, dona Emma Galisteu. Sempre que pode, a artista leva a matriarca para passear, jantar e até mesmo para visitá-la em seu trabalho nos estúdios de 'A Fazenda', reality show da Record TV comandado por ela desde 2021.

No entanto, a ótima relação de Galisteu com a mãe nem sempre foi um mar de rosas. Na segunda temporada de 'Barras Invisíveis', série documental sobre a vida da apresentadora, ela revelou que viveu um período bastante conturbado com dona Emma no passado; confira mais detalhes!

