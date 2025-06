Adriane Galisteu comenta fase conturbada em sua relação com a mãe: 'Perdoo'

A apresentadora Adriane Galisteu abriu o coração ao relatar período difícil em relação com a mãe por causa do único irmão, falecido em 1996

Quem acompanha Adriane Galisteu sabe o quanto a apresentadora é ligada à mãe, dona Emma Galisteu. Sempre que pode, a artista leva a matriarca para passear, jantar e até mesmo para visitá-la em seu trabalho nos estúdios de 'A Fazenda', reality show da Record TV comandado por ela desde 2021.

No entanto, a ótima relação de Galisteu com a mãe nem sempre foi um mar de rosas. Na segunda temporada de 'Barras Invisíveis', série documental sobre a vida da apresentadora, ela revelou que viveu um período bastante conturbado com dona Emma no passado.

De acordo com Adriane, as duas já passaram um mês sem manter contato por causa de Alberto Galisteu Filho, único irmão da apresentadora, falecido em 1996. A comunicadora ainda contou que tanto ela quanto dona Emma sofreram ao acompanhar de perto o envolvimento do familiar com substâncias ilícitas.

"Eu trabalhava loucamente, meu dinheiro inteiro ia para a minha mãe, que ia inteiro para a cocaína. Mais do que isso, quem ia buscar era ela, correndo risco de ser presa ela e não ele [irmão]. Minha raiva é que ela não me contava. Eu sabia que era assim, mas era velado, ela nunca me falou que foi buscar droga para ele, eu descobri ", relembrou.

"E aí chega um dia, que eu nunca vou esquecer, que ele estava batendo na minha mãe. Foi nesse dia que eu peguei um spray de pimenta e espirrei nele. Minha mãe briga comigo e ficamos um mês sem nos falar ", continuou Adriane Galisteu. Em seguida, a famosa ressaltou que não guarda mágoas do período conturbado e explicou que, atualmente, consegue entender o lado da mãe em relação ao irmão.

"Por que eu perdoo, entendo, respeito e admiro? Porque hoje eu entendo o tamanho do amor de uma mãe por um filho, do que a gente é capaz. Eu perdoo a minha mãe pela vida que ela teve, [perdoo] hoje, mas se tivesse me feito essa pergunta há um tempo, eu não sei", declarou ela, por fim.

O diagnóstico da mãe de Adriane Galisteu

A apresentadora, modelo e empresária Adriane Galisteu abriu o coração ao falar sobre a mãe, dona Emma Galisteu, e em como tem lidado com o envelhecimento da matriarca da família. Na segunda temporada de sua série documental 'Barras Invisíveis', da Universal+, a comunicadora revelou que a familiar foi diagnosticada com início de demência.

De acordo com Adriane, os sintomas da doença se iniciaram há pouco tempo. Além disso, a artista contou que dona Emma tem esquecido alguns acontecimentos recentes, como por exemplo o que jantou no dia anterior; confira mais detalhes!

