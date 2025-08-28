Mãe de Davi Brito implora para o filho negar convite de A Fazenda

Elisângela Brito, mãe de Davi Brito, revela que implorou para o campeão do BBB 24 não participar do reality show A Fazenda

Elisângela Brito, mãe do campeão do BBB 24, revelou que Davi Brito recebeu o convite para participar de A Fazenda. Nesta quinta, 28, ela também contou que “suplicou” para que o ex-BBB não entrasse em nenhum reality show por agora.

“Olha, eu pedi a Davi, supliquei. Não pedi não, eu supliquei: 'Davi, por favor, outro reality agora não'. Davi, ele é raçudo. Ele não me falou nada. Eu psicologicamente não estou pronta”, contou Elisângela em entrevista ao Central Splash, do UOL.

Ela contou que não sabia se o filho aceitou o convite do reality show da Rede Record, mas não duvidaria de que Davi participaria do programa. “Mas Davi, sim, acho que ele iria. Se por acaso ele estiver na Fazenda, ele vai, entendeu? Porque, sabe, Davi tem uma mente... Eu conheci [o Davi] no Big Brother Brasil”, contou ela.

Raquel Brito fala sobre suposta participação de Davi A Fazenda

Nas últimas semanas, Raquel Brito, ex-Fazenda e irmã do ex-BBB Davi Brito, comentou que não fará parte da equipe do irmão, caso ele seja um dos participantes da nova temporada de A Fazenda. Raquel afirmou acreditar que os jogadores precisam de uma equipe especializada.

“Brinquei com ele que, se ele fosse com a família dele, ele não contasse comigo, porque eu não tinha estrutura. E, se ele fosse, ele colocasse realmente uma equipe, porque é um programa que precisa mesmo de pessoas mais experientes do que eu”, contou ela em entrevista ao Central Splash, do UOL.

A influenciadora relatou que não tinha informações sobre a participação do irmão no programa. “Eu tô por fora. Eu sei que, se for, sempre disse a ele: 'Você sabe o que você vai causar'. Porque ele é o perfil da Fazenda”, disse Raquel.

“O que eu mais queria que ele fosse mesmo é mostrar quem é o Davi. O jeito alegre que ele é aqui em casa, a forma que ele é conosco. Eu queria que ele fosse o que ele não foi no Big Brother”, concluiu a ex-Fazenda.

