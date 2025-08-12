CARAS Brasil
  Raquel Brito provoca o ex-BBB Davi sobre suposta ida para A Fazenda
Raquel Brito provoca o ex-BBB Davi sobre suposta ida para A Fazenda

Raquel Brito afirma que debateu com o irmão e ex-BBB Davi Brito sobre sua possível ida ao reality-show da Record, A Fazenda

por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 12/08/2025, às 17h43

Raquel Brito
Raquel Brito - Foto: Reprodução / Instagram

Nesta terça-feira, 12, Raquel Brito, ex-participante da Fazenda e irmã do vencedor do Big Brother Brasil 24, afirmou em uma entrevista que não fará parte da equipe de Davi Brito caso ele ingresse na nova temporada de A Fazenda.

Raquel comentou que, caso Davi Brito seja anunciado como participante da próxima temporada de A Fazenda, não pretende fazer parte da equipe do irmão, já que acredita que os jogadores precisam de uma equipe especializada.

Apesar disso, ela garantiu que estaria na torcida pelo irmão. “Brinquei com ele que, se ele fosse com a família dele, ele não contasse comigo, porque eu não tinha estrutura. E, se ele fosse, ele colocasse realmente uma equipe, porque é um programa que precisa mesmo de pessoas mais experientes do que eu”, contou ela em entrevista ao Central Splash, do UOL.

A participação de Davi Brito

A influenciadora demonstrou não saber informações sobre a participação do irmão na próxima temporada do reality. “Eu tô por fora. Eu sei que, se for, sempre disse a ele: 'Você sabe o que você vai causar'. Porque ele é o perfil da Fazenda”, afirmou Raquel.

Ela ainda contou que Davi não pode ser ele mesmo quando participou do BBB, em 2024. “O que eu mais queria que ele fosse mesmo é mostrar quem é o Davi. O jeito alegre que ele é aqui em casa, a forma que ele é conosco. Eu queria que ele fosse o que ele não foi no Big Brother”, completou a ex-Fazenda.

Raquel Brito na Fazenda

A influenciadora Raquel Brito participou do reality show da Record A Fazenda em 2024, na temporada 16. Ela foi desclassificada após passar mal durante uma das provas do programa.

A jovem foi retirada do confinamento e passou por atendimento médico nos bastidores. A equipe de Raquel afirmou que a influenciadora realizou exames e recebeu apoio da equipe da emissora.

Leia também: Raquel Brito desabafa sobre miocardite, e médico explica: 'Em alguns casos, leva a óbito'

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

