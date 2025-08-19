Astróloga revela caminhos de Davi Brito em A Fazenda: 'Tem isso forte'

Davi Brito em mais um reality show? Em conversa com a CARAS Brasil, a astróloga Vanessa Alvaiz revelou se ele pode ganhar A Fazenda

O nome de Davi Brito surgiu com força nas últimas semanas para participar de A Fazenda. O campeão do BBB24 pode entrar no confinamento rural e seguir os passos da irmã, Raquel Brito. Em conversa com a CARAS Brasil, a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz revelou a possibilidade dele entrar no programa e analisou seu mapa astral.

Davi na Fazenda?

Segundo Vanessa, é possível que o influenciador entre no reality rural. Ela explica: "Após o aniversário dele, em 24 de agosto, ele entra em um ano de movimento e mudança. Ele está vindo de um ano de muita estrutura, muito alicerçado. Sobre ele ganhar: ainda não dá para cravar, mas tem os dois melhores números da numerologia, tanto no nome dele quanto do dia de nascimento dele. Ele nasceu num dia maravilhoso. Eu costumo falar que o dia que a gente chega no planeta Terra. Esse numeral chama criatividade, amor e sorte. O nome dele, também, tem um número maravilhoso: o 27, número do cetro. Em uma simbologia, é um bastão, quem só usa são monarcas, autoridades, que tem um símbolo de poder, da soberania e tem uma conexão com o divino. O nome dele traz um número assim extremamente auspicioso. Realmente ele um sortudo!"

Desafios de Davi

Alvaiz analisa: "Ele é cavalo no horóscopo chinês, dando a ele muita alegria, muito dinamismo. Ele tem uma missão de vida de número nove, o altruísmo. Missão é uma palavra bonita, mas é desafio. Ele precisa auxiliar, entrar nessa roda do servir, do auxílio, sem escolher a quem e sem esperar ser retribuído também."

Ainda neste caminho, a astróloga analisa qual caminho ele pode seguir para estar firme a seu propósito: "Ele tem isso forte: no nome dele, além dele ter esse cetro, que é o 27, esse número reduz para 9, que se repete na missão. Então, ele veio com essa missão de auxiliar, uma conexão espiritual, de se colocar no lugar do outro, ver a dor do outro e ajudar. Esse é um grande caminho para o Davi".

Por fim, ela aconselha: "A gente não sabe se ele já pratica ou não a caridade. Mas aí fica uma grande sugestão para ele, diante de números tão poderosos que ele tem. Ele veio com essa missão de auxiliar. Que ele tome cuidado para que esse ego não se torne maior do que ele. Diante de tantas energias positivas que ele tem, que ele entenda essa dinâmica da vida, do auxílio e do serviço. Se ele já estiver praticando, melhor ainda, caminhos abertos!"

