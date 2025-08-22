CARAS Brasil
Adriane Galisteu diz quem foi o melhor participante de 'A Fazenda': 'Era real'

Apresentadora de 'A Fazenda', Adriane Galisteu abriu o jogo e revelou qual foi o melhor participante a passar pelo reality show rural

por Rafaela Oliveira
Publicado em 22/08/2025, às 12h55

Adriane Galisteu
Adriane Galisteu - Foto: Reprodução / YouTube

A apresentadora Adriane Galisteu está contando os dias para a estreia da nova edição de 'A Fazenda', reality show rural da Record TV comandado por ela desde 2021. Enquanto se aquece para comandar mais uma temporada, a comunicadora aproveitou o momento para relembrar alguns participantes que já passaram pelo programa.

Em entrevista ao 'Link Podcast', Adriane revelou qual famoso, na sua opinião, foi o melhor peão a passar pela competição até o momento. De acordo com a loira, o influenciador Rico Melquiades, vencedor de 'A Fazenda 13', está no topo de participações marcantes.

"O Rico tinha uma característica e eu continuo achando ele um dos melhores participantes da Fazenda. Claro que tivemos a Jojo [Todynho, vencedora da  12ª edição] também, muito boa, temos as pessoas que brilharam", disse a apresentadora.

Em seguida, Adriane Galisteu explicou melhor sua opinião voltada a Rico Melquiades: "Mas porque eu acho que o Rico tinha uma característica? Ele brigava muito, enlouquecia muito, mas ele voltava pro corpo, pedia desculpa, ele tinha humor, ele ria da própria confusão que ele causava. Ele era real", declarou ela

Apesar de Rico ter se envolvido em algumas polêmicas em 'A Fazenda 13', Adriane disse acreditar que o influenciador não foi um participante 'tóxico'. "O tóxico é aquele cara que tá num lugar só, ele quer causar e ele não volta pro corpo. É sempre a mesma nota, e o Rico ia pra todas as notas, e a gente se divertia com ele. Ele jogava o café, mas pedia desculpa depois. Eu acho que eu seria meio assim", concluiu.

Rico Melquiades em A Fazenda 13 - Reprodução / PlayPlus
Rico Melquiades em A Fazenda 13 - Foto: Reprodução / Record TV

Quando estreia A Fazenda 17?

'A Fazenda 17', nova temporada do reality show rural da Record, está prevista para estrear em 16 de setembro, com a grande final programada para dezembro. Apesar dos rumores de que alguns famosos já estariam confirmados, a emissora não divulgou, até o momento, a lista oficial dos participantes da edição.

Adriane Galisteu apresenta A Fazenda - Reprodução / Record TV
Adriane Galisteu apresenta A Fazenda - Foto: Reprodução / Record TV

Karin Hils recusou convite para A Fazenda

A atriz e cantora Karin Hils, que é ex-integrante do grupo Rouge, falou abertamente sobre o convite para participar de A Fazenda 17, da Record. Em entrevista ao Portal Leo Dias, ela contou que não vai estar no elenco do reality show e explicou o motivo

"Eu recebi o convite para ‘A Fazenda’, hoje, inclusive, e eu neguei. Eu estou muito feliz aqui, fazendo o meu trabalho com teatro musical, com essa temporada, e estou bem. Não faz parte dos meus planos agora um reality show. Em ‘A Fazenda’, não (penso em participar), por enquanto. Se eu fosse entrar, me bate um medo muito grande, né? Não só o julgamento das pessoas, mas o meu próprio, porque já me conheço bastante", afirmou ela. 

Então, ela completou seu pensamento sobre o motivo para não ir. "Eu não sei, hoje as coisas estão tão delicadas com a internet. Meus amigos, na verdade, me dão esse feedback e eles falam: ‘Karin, se você entrasse em um reality show, você ia ser muito amada ou muito odiada’. Porque eu sei que sou uma pessoa estranha e diferenciada. Então, são aspectos da minha personalidade que eu mesma procuro observar, em terapia, para me fazer entender para as pessoas. Porque às vezes eu sou muito expressiva, outras horas muito calada, e falam que sou difícil de ser interpretada e sou muito sincera", declarou. 

Leia também: MC Gui revela que recebia informações externas durante 'A Fazenda'

Karin Hils recusou convite para A Fazenda 17 - Foto: Reprodução / Instagram
Karin Hils recusou convite para A Fazenda 17 - Foto: Reprodução / Instagram

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

