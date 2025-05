Rico Melquiades exibe sua mansão luxuosa. Conheça o local

Envolvido na CPI das Bets, Rico Melquiades faz tour em sua mansão luxuosa em Alagoas. Confira os detalhes da propriedade

O influenciador digital Rico Melquiades prestou depoimento na CPI das Bets nesta semana e o assunto deu o que falar na internet. Enquanto isso, ele mostrou sua mansão luxuosa nas redes sociais.

O artista é dono de um imóvel sofisticado em um condomínio de Alagoas e revelou os detalhes em um vídeo de tour no Instagram. “Seja bem-vindo a mansão do Rico”, disse ele na legenda.

Nas imagens, ele revelou que a casa de dois andares possui detalhes chiques, como hidromassagem, área social e cozinha em conceito aberto, piscina, área gourmet e estilo moderno.

Nos comentários, os internautas elogiaram a casa dele. “Sensacional”, disse um seguidor. “Casa linda! Você merece muito”, declarou outro. “Que paraíso”, escreveu mais um.

Rico Melquiades relembra A Fazenda

Já tem quase três anos que o humorista Rico Melquiades levou o grande prêmio do reality A Fazenda 13, apesar de tanto tempo ter passado, ele segue como um dos campeões mais marcantes do programa. Em entrevista à TV CARAS, o influenciador revela qual estratégia adotou para levar o prêmio: "Nunca fui na intenção de ganhar, porque na minha cabeça eu não iria ganhar. Eu sou um perfil para sair cancelado do programa. Eu falei: 'Vou sair cancelado' [...] vou tentar me esquivar, ser amigo de todo mundo para tentar ficar pelo menos um mês", revela.

"Parece que foi ontem, as pessoas me param. Isso é muito gratificante, em saber que eu tenho esse carinho até hoje. Essa minha Fazenda foi em um ano certo, um elenco certo, que me proporcionou tudo que eu estou vivendo hoje. Eu acho que se fosse em um ano depois, eu não estar como estou hoje".

