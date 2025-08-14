CARAS Brasil
  MC Gui revela que recebia informações externas durante 'A Fazenda'
A Fazenda / Polêmicas

MC Gui revela que recebia informações externas durante 'A Fazenda'

O cantor MC Gui participou do reality-show A Fazenda em 2021 e revelou que recebia instruções externas no confinamento; entenda como!

por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 14/08/2025, às 21h02

MC Gui
MC Gui - Foto: Reprodução / Instagram

O cantor MC Gui participou de A Fazenda, reality show da Record, em 2021. Nesta quarta-feira, 13, o cantor contou, em entrevista, que recebeu informações externas enquanto estava confinado no programa. Além disso, ele explicou como aconteceu e criticou a produção do reality por permitir que isso acontecesse.

MC Gui afirmou que recebeu as informações através de um bilhete escondido dentro de um kit de tabaco, que pediu para a produção. “Quando eu pedi o tabaco, eles simplesmente pediram o tabaco, seda, isqueiro, todo kit pra eu poder fazer o meu cigarro e fumar lá dentro, né? Só que eles, invés de comprar, pediram pra minha produção comprar, enviar para eles e eles mandarem para dentro da sede”, contou o artista em entrevista a Web TV Brasileira.

Quando percebeu o bilhete, o cantor se assustou e logo percebeu que foi escrito por um amigo próximo. “Um parceiro meu, que comprou, escreveu um texto, minúsculo, e falou ‘Rico [Melquiades] é campeão, se aproxima do Rico, conversa com ele, não briga mais com ele. Fica do lado da Mileide, da Aline Mineiro e bebe na próxima festa que você está muito chato’”, admitiu o ex-A Fazenda anos depois do programa.

Ele não deixou de criticar a produção de reality que, pela falta de atenção, permitiu que um erro grave acontecesse. “E eu estou contando, não sei o que vai acontecer depois disso. A produção do reality show tem que ter o mínimo de discernimento de, pô, ‘vou gastar R$ 50 ali, mas não vou correr o risco de passar uma informação para dentro do programa’. Seus mão-de-vaca. Está sem dinheiro? Contudo aquilo, meu Deus do céu… As propagandas, tudo acontecendo, e os caras pedindo pra minha produção”, comentou o artista.

Mesmo tendo acesso a informações privilegiadas, o funkeiro optou por seguir o seu próprio jogo. "Eu sabia que o Rico era o favorito desde que chegou o tabaco pra mim dentro da fazenda. Eu já sabia que o Rico era campeão, que a Aline Mineiro e a Mileide andando com ele estava dando muito bom. E eu não perdi a minha verdade pra poder ganhar o prêmio. Eu não faço isso por dinheiro”, concluiu ele.

Leia também: Primo de MC Gui chora ao falar sobre sequestro: "Pensei que não ia voltar"

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

