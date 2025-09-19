Luciano Huck compartilha registros de viagem ao Marrocos com Angélica

Em viagem para celebrar um aniversário, Luciano Huck e Angélica registram momentos de descontração durante dias no exterior; veja fotos

Luciano Huck, de 54 anos, dividiu com os seguidores registros de sua recente passagem pelo Marrocos, ao lado de Angélica, para celebrar o aniversário de uma amiga próxima.

Em fotos publicadas no stories do instagram nesta sexta-feira, 19, o apresentador destacou a companhia da esposa e se declarou de forma carinhosa. “Nossos dias em Marrocos… Gata no deserto”, escreveu o global ao compartilhar as imagens.

As publicações chamaram atenção pela atmosfera descontraída, com o casal aproveitando os cenários típicos do país africano. As fotos mostram desde momentos simples de passeio até experiências mais marcantes. O casal, que é um dos mais conhecidos da televisão brasileira, usou as redes sociais para dividir detalhes dessa viagem especial.

Momentos especiais

Angélica também compartilhou registros do passeio alguns dias antes, na última segunda-feira, 15, em um carrossel de fotos no instagram, e descreveu a experiência como uma mistura de amizade, celebração e descobertas culturais.

“Celebrar a vida de uma amiga querida, conhecer um lugar novo, mergulhar em outra cultura e ainda estar rodeado de pessoas maravilhosas. Foi daqueles momentos que a gente guarda no coração e leva como memória boa pra sempre”, escreveu.

As imagens mostraram Angélica aproveitando cada detalhe. A apresentadora posou em cima de um camelo em pleno deserto, explorou mercadinhos locais, participou de um baile de máscaras e registrou os momentos ao lado do marido e amigos. A aniversariante Germana Johannpeter, motivo central da viagem, também foi lembrada pela artista nas publicações.

Para cada ocasião, Angélica apostou em looks distintos e leves. No passeio pelo deserto, ela escolheu um vestido azul fluido, com leve transparência e manga única, que transmitia conforto. Já no baile de máscaras, a apresentadora surgiu com um vestido roxo de veludo, justo ao corpo e com decote nas costas, apostando na sofisticação.

Luciano fez questão de fazer vários registros da mulher, com quem é casado há 20 anos e tem três filhos: Joaquim, de 20 anos, Benício, de 17, e a caçula Eva, de 12 anos

