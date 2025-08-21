Filha caçula de Heloisa Perissé decide mudar de país

Heloisa Perissé fala pela primeira vez sobre a mudança de país da filha caçula, a cantora Tontom, que vai viver na Europa por uma temporada

A atriz Heloisa Perissé surpreendeu ao contar que sua filha caçula, a cantora Tontom, vai morar fora do Brasil. Em um post nas redes sociais, a mãe coruja revelou que a herdeira vai passar um tempo em Berlim, na Alemanha, para estudar.

Em seu depoimento, a artista falou sobre a sensação de ver a filha seguindo o próprio caminho na vida e saindo de casa. "Filha, meu coração hoje transborda de orgulho e, ao mesmo tempo, já sente uma saudade enorme. Ver você partindo para Berlim, em busca dos seus sonhos e da sua missão, é a maior prova de que Deus tem planos lindos para a sua vida", disse ela.

E completou: "Como mãe, agradeço todos os dias pela bênção que é ter você e pela artista maravilhosa que Ele colocou no mundo através da sua voz. Sei que cada passo seu será guiado por Ele, e isso me dá paz. Criamos os filhos para voarem, para serem felizes e cumprirem o propósito que Deus sonhou para eles. E você, minha filha, está voando alto e eu estarei sempre aqui, de joelhos em oração, torcendo por você e celebrando cada conquista. Vai confiante, com fé e coragem, porque o Senhor é o seu guia e nunca vai soltar a sua mão. E nem eu. Te amo infinitamente!".

Atualmente, a atriz Heloisa Perissé está no elenco da novela Êta Mundo Melhor!, da Globo, na qual interpreta Zulma.

A música viral de Tontom

Filha caçula de Heloisa Perissé, Tontom já é um sucesso na internet. Em 2024, com apenas 17 anos, a jovem Antônia, que tem o apelido de Tontom, viralizou com o lançamento da música Tontom Perigosa. A canção é um sucesso no TikTok e foi parar em primeiro lugar na lista da playlist Viral 50 do Spotify.

A música vem sendo repostada por vários usuários da rede social em seus vídeos e é elogiada pela sua batida e estilo. A canção Tontom Perigosa é apenas o primeiro single do EP da cantora.

"Que surreal. A maior loucura da minha vida, ainda sem acreditar nisso! Obrigada obrigada obrigada mil vezes a você que me escuta e todos os envolvidos", disse ela no Instagram.

Recentemente, Tontom contou que compôs as músicas aos 15 anos. “Passei por um processo de amadurecimento das ideias, precisei ganhar confiança. Por isso, fiz tudo com muita calma”, disse ela ao Jornal Extra.

Além de cantora, ela também é atriz e atuou no filme Uma Fada Veio Me Visitar junto com Xuxa Meneghel.

Maternidade na vida de Heloisa Perissé

Profissões não faltam no currículo de Heloisa Périssé (58) que é humorista, atriz, autora, roteirista e, com muito orgulho, mãe! E como ela mesma define:"Bastante presenta na vida das milhas filhas". Em entrevista à CARAS Brasil, a artista destaca as transformações em sua vida após a maternidade e abre o coração ao falar das herdeiras.

Heloisa Périssé é mãe de Luísa (25) e Tontom (18) e menciona que sempre procura estar muito próxima das filhas. A artista confessa que se encontrou na maternidade e na carreira: "São duas coisas que, realmente, eu amo e procuro me doar 100%, sem limites", reflete.

"Eu faço questão de ser uma mãe que seja um colo muito doce, muito confortável, de que elas se sintam apoiadas, de que elas se sintam muito amadas. Eu tenho muito orgulho das minhas duas filhas e elas foram o melhor presente assim que Deus pode me dar", declara.

Religiosa, Heloisa Périssé confessa que a primeira coisa que falou para as filhas, quando elas nasceram foi a oração do Salmos 91."Eu li para as duas. A primeira coisa que elas ouviram da minha boca: 'Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará!".