  2. William Bonner apresenta redação do JN a César Tralli em tour especial
TV / Sucessor

William Bonner apresenta redação do JN a César Tralli em tour especial

Apresentador William Bonner apresentou o sucessor à equipe, relembrou momentos marcantes e destacou a nova fase do telejornal

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 02/09/2025, às 16h10

William Bonner e César Tralli
William Bonner e César Tralli - Foto: Reprodução / Instagram

No dia em que o Jornal Nacional completou 56 anos, a TV Globo anunciou uma das maiores mudanças na história do telejornal. Nesta segunda-feira, 1º, William Bonner confirmou que deixará a bancada após quase três décadas no comando. No lugar dele, quem assume é César Tralli, atual apresentador do Jornal Hoje.

De forma descontraída, Bonner recebeu Tralli na redação do telejornal, no Rio de Janeiro, para um tour especial pelos bastidores. Os dois cumprimentaram colegas de equipe, relembraram passagens marcantes e falaram sobre a nova fase do JN.

O vídeo do encontro foi publicado no perfil oficial do Jornal Nacional e também nas redes de César Tralli. A legenda celebrava o marco: “Neste dia em que foi anunciada a chegada de César Tralli ao ‘Jornal Nacional’, com a saída de William Bonner após 29 anos para traçar novos caminhos no ‘Globo Repórter’, os dois deram uma volta pela redação e cumprimentaram a equipe. Boa sorte na trajetória desses dois jornalistas que tanto orgulharam e ainda vão orgulhar o JN”.

Bonner se despede oficialmente do Jornal Nacional em 3 de novembro e, a partir de 2026, passa a integrar o Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg. Até lá, ele seguirá no comando do telejornal, preparando a transição para Tralli.

Tralli assume bancada ao lado de Renata Vasconcellos

Na Globo desde 1993, César Tralli tem trajetória consolidada na emissora, com passagens marcantes pelo SP1 e pelo Jornal Hoje. O jornalista também já estava familiarizado com o Jornal Nacional, onde estreou como plantonista em 2018, cobrindo férias e folgas. A partir de novembro, ele dividirá a bancada com Renata Vasconcellos, marcando o início de um novo capítulo para o telejornal.

A mudança simboliza uma fase de renovação para o JN, preservando a tradição do noticiário, mas abrindo espaço para uma nova geração de apresentadores

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

