Fátima Bernardes se pronuncia sobre saída de William Bonner do JN

Jornalista Fátima Bernardes mandou mensagem para o ex-marido com quem dividiu a bancada do Jornal Nacional por 13 anos: "Felicidades"
A saída de William Bonner do comando do Jornal Nacional gerou grande repercução nesta segunda-feira, 1º, e promoveu diversas manifestações de colegas e amigos do jornalista. Entre elas, Fátima Bernardes, que usou as redes sociais do telejornal para se pronunciar sobre o anúncio feito pela Globo.
Fátima e Bonner foram casados por 26 anos, entre 1990 e 2016, e são pais dos trigêmeos Vinícius, Laura e Beatriz. Durante o casamento, os dois construíram uma trajetória marcante no jornalismo.
Fátima, que apresentou o JN ao lado de Bonner por 13 anos, entre 1998 e 2011, parabenizou a carreira do ex-marido e desejou sucesso na nova fase. “Felicidades a todos nas novas fases da carreira. E parabéns William Bonner por sua história até aqui”, escreveu a apresentadora. A mensagem rapidamente ganhou repercussão e gerou milhares de comentários dos internautas.
As alterações na bancada do JN foram confirmadas oficialmente pela emissora. William Bonner, que apresentou o telejornal por 29 anos e acumulou 26 anos como editor-chefe, deixará o posto no fim de novembro de 2025. A partir de 2026, ele passará a integrar o Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg.
No lugar de Bonner, César Tralli assumirá a bancada ao lado de Renata Vasconcellos, marcando uma nova fase para o telejornal. Em depoimento, Renata comentou sobre a mudança: “Depois de mais de uma década de parceria incansável com William Bonner, é com imenso prazer que recebo César Tralli nessa nova etapa. Que sorte a minha poder trabalhar com profissionais que representam o melhor do telejornalismo brasileiro”.
Além do anúncio da saída, Bonner compartilhou um desabafo nas redes sociais, revelando que o processo de transição foi iniciado há cinco anos. Ele explicou que a decisão foi motivada pela necessidade de reduzir a carga horária e as responsabilidades exigidas pelo cargo. Coincidentemente, as mudanças foram divulgadas no mesmo dia em que o Jornal Nacional completa 56 anos.
