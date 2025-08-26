CARAS Brasil
  2. Walcyr Carrasco fala sobre pressão e novos projetos na tv
TV / Novela

Walcyr Carrasco fala sobre pressão e novos projetos na tv

Aos 73 anos, dramaturgo Walcyr Carrasco compartilhou reflexões sobre o processo criativo e revelou detalhes dos próximos trabalhos.

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 26/08/2025, às 16h44

Walcyr Carrasco
Walcyr Carrasco - Foto: Globo / Léo Rosario

Em entrevista recente para a Contigo! Novelas, Walcyr Carrasco abriu o jogo sobre a rotina intensa como um dos principais autores da televisão brasileira. Aos 73 anos, o dramaturgo falou sobre o processo criativo, os novos projetos e como lida com as expectativas diante do sucesso de suas produções.

Durante a entrevista, Walcyr revelou que está sempre com várias ideias em mente. “Eu brinco que a gente sempre tem três novelas na cabeça. Enquanto estou escrevendo uma, já fico pensando no que poderia ter sido melhor e no que quero fazer diferente na próxima. É um fluxo constante de ideias”, contou.

Novos projetos e processo criativo

O autor destacou que sua principal aliada na hora de criar histórias é a intuição. “É muito intuitivo. As histórias surgem naturalmente para mim. Claro que conto com pesquisa e informações quando preciso, mas a base é sempre essa intuição que vai guiando os caminhos da trama”, explicou.

Walcyr também comentou sobre como concilia os diferentes trabalhos simultaneamente. Atualmente, ele desenvolve uma novela para o horário nobre, um dorama para a faixa da tarde e um novo projeto ainda em fase inicial. “Cada uma exige um ritmo e um tipo de dedicação. Eu encaro cada projeto como algo vivo”, disse.

Ao falar sobre Êta Mundo Melhor!, sequência de Êta Mundo Bom!, o autor afirmou que revisitar personagens já conhecidos foi uma experiência única. “É diferente porque você lida com figuras que o público já ama. Prefiro me guiar pelo prazer de reencontrá-las”, declarou.

Walcyr também comentou que sente falta de muitos personagens de trabalhos anteriores. “É como se todos eles continuassem vivos dentro de mim. Às vezes, me pego pensando: ‘Será que tal personagem estaria casado hoje? Com filhos?’”, revelou.

Sobre a pressão por audiência, o dramaturgo afirmou que aprendeu a lidar com tranquilidade. “Eu aprendi a não me prender a essa ideia de pressão. Prefiro me concentrar em sentir a história e deixar que ela flua”, concluiu.

Mesmo com décadas de carreira e inúmeros sucessos no currículo, Walcyr mostrou que mantém o entusiasmo e a paixão pelo que faz. Entre novos projetos, desafios criativos e a vontade constante de se reinventar, o autor reafirma seu lugar como um dos principais nomes da dramaturgia brasileira.

Leia também: Êta Mundo Melhor!: Armação deixa Candinho com o coração em pedaços

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

