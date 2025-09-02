CARAS Brasil
  2. Roberto Justus faz comentário após promoção de César Tralli na Globo
TV / Novidade

Roberto Justus faz comentário após promoção de César Tralli na Globo

Roberto Justus surpreendeu ao reagir à notícia de que César Tralli, que é atual marido de sua ex-mulher, é o novo apresentador do Jornal Nacional

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 02/09/2025, às 19h35

Roberto Justus
Roberto Justus - Foto: Brazil News

O apresentador e empresário Roberto Justus fez questão de deixar um comentário nas redes sociais para celebrar a promoção de César Tralli na Globo. Depois da notícia de que o marido de Ticiane Pinheiro é o novo apresentador do Jornal Nacional, ele reagiu à notícia em um comentário em um post da ex-mulher.

Ticiane fez um post para homenagear Tralli e demonstrar seu apoio para o amado. No meio dos comentários, o ex-marido dela, Roberto Justus, deixou uma mensagem carinhosa. “Parabéns para o César! Ele merece muito! O melhor em atividade na minha visão! Sucesso nessa nova empreitada”, disse ele.

Outro comentário que chamou a atenção foi o de Sacha Chryzman, que é ex-mulher de Justus. Ela também apoiou Tralli, já que é amiga de Ticiane. “Ticiane, parabéns pelo maridão! O César nasceu com a estrela do sucesso, aliás, você também! O sucesso os acompanhará aonde estiverem! Amo vocês! Bravo, César Tralli”, escreveu.

César Tralli comemora novo cargo no Jornal Nacional

O apresentador César Tralli está radiante com seu novo desafio profissional. Nesta segunda-feira, 1º, a TV Globo anunciou que ele é o novo titular do Jornal Nacional após William Bonner anunciar sua saída do programa.

Com isso, Tralli comemorou a oportunidade de crescer na carreira de jornalista e assumir o JN. "Me sinto extremamente honrado. E ao mesmo tempo desafiado pela responsabilidade desta nova função. Estou na Globo há quase 33 anos e lá atrás, quando ainda era jovenzinho, já fazia reportagens pro JN. Acompanhei a chegada do William na bancada do Jornal Nacional e por muitos e muitos anos fiz matérias especiais pro JN. Portanto, eu recebi o convite e a missão com absoluta felicidade e serenidade. Agora, nunca jamais me passou pela cabeça suceder o William. Meu foco sempre foi o presente. Cumprir muito bem-feito minhas atribuições. Sou muito exigente comigo mesmo. Espero, portanto, honrar a nova missão no JN", disse ele. 

Vale lembrar que César Tralli é formado em Jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, de São Paulo, e é mestre em Ciências Sociais pela PUC-SP. Ele começou sua carreira na Gazeta Esportiva, e já passou pela rádio Jovem Pan, SBT e Record. Ele entrou na Globo em 1993, sendo que já foi repórter, correspondente internacional, âncora do SPTV, do Jornal Hoje e do Jornal GloboNews - Edição das 18h. 

César TralliRoberto Justus

