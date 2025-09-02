CARAS Brasil
  2. Globo define novo apresentador para o Hora 1; saiba quem é Tiago Scheuer
TV / Dança das cadeiras!

Globo define novo apresentador para o Hora 1; saiba quem é Tiago Scheuer

O jornalista Tiago Scheuer foi escolhido pela Globo para ficar no lugar de Roberto Kovalick no comando do Hora 1; saiba mais

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 02/09/2025, às 10h12 - Atualizado às 10h55

Tiago Scheuer vai apresentar o Hora 1
Tiago Scheuer vai apresentar o Hora 1 - Foto: Reprodução/Instagram

A Globo realizou uma grande dança das cadeiras entre os âncoras dos seus telejornais após a decisão de William Bonner de deixar o Jornal Nacional. Com isso, o jornalista Tiago Scheuer, que atualmente é coapresentador do Bom Dia São Paulo, passará a comandar o Hora 1.

Durante o jornal desta terça-feira, 2, o apresentador foi parabenizado por Cinthia Toledo. A jornalista abraçou o colega de trabalho e falou sobre a mudança. "Não é aniversário, mas vocês sabem que o Tiago Scheuer vai ter um novo desafio pela frente, e estamos muito felizes por você", disse ela. 

Feliz com a promoção, Scheuer convidou o público para acompanhá-lo nessa nova fase da carreira. "Estaremos juntos no Hora 1 a partir de novembro, já deixo o convite para você, que acorda conosco todos os dias aqui no Bom Dia São Paulo, esse jornal que eu amo e que há muitos anos faz parte da minha vida."

"Mas estarei coladinho, vou entregar pro BDSP e continuar acompanhando todos vocês aqui. Estou honrado com esse desafio, muito obrigado pela torcida de vocês aí do outro lado. Sei que isso faz diferença aqui no meu trabalho todos os dias. Sem clima de despedida, porque ainda faltam dois meses. Estarei a poucos passos de distância das Redações e dos estúdios", completou  o jornalista. 

William Bonner anunciou sua saída do Jornal Nacional nesta segunda-feira, 1º. O jornalista César Tralli foi o escolhido para ficar em seu lugar na bancada ao lado de Renata Vasconcellos. Já Roberto Kovalick, que atualmente comanda o Hora 1, vai ficar no Jornal Hoje no lugar do marido de Ticiane Pinheiro.

Quem é Tiago Scheuer?

Tiago Scheuer, natural de Jaraguá do Sul (SC), nasceu em 16 de maio de 1983 e desde cedo demonstrou interesse pela comunicação. Formado em Jornalismo pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali), onde estudou entre 2001 e 2005, ele iniciou sua trajetória profissional ainda durante a faculdade, trabalhando como gerente de promoções na Rádio Transamérica, em Balneário Camboriú.

Após essa primeira experiência, Scheuer passou a atuar como repórter esportivo na Record entre 2006 e 2008, consolidando seu conhecimento em telejornalismo. Em 2010, ele se mudou para a Alemanha e atuou como correspondente internacional no canal Deutsche Welle, experiência que ampliou sua visão global e a compreensão das notícias em âmbito internacional. Ao retornar ao Brasil, assumiu o cargo de repórter na afiliada da Globo em Blumenau, a RBS TV, e no mesmo ano lançou o canal Viajão, dedicado a dicas e experiências turísticas, mostrando seu lado aventureiro e conectado ao público interessado em viagens.

Em maio de 2011, Tiago Scheuer foi contratado pela Globo e se mudou para São Paulo, onde passou a integrar a equipe de diversos telejornais da emissora, como Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional e Bom Dia São Paulo. Ao longo dos anos, consolidou-se como um jornalista versátil, capaz de transitar entre coberturas sérias e matérias mais leves, mantendo sempre uma presença simpática e próxima do público.

Além da carreira na TV, Scheuer tem uma forte presença nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, com mais de 430 mil seguidores, ele compartilha uma faceta leve e bem-humorada, autointitulando-se "estagiário de São Pedro" em referência às previsões do tempo. O jornalista publica bastidores do trabalho, reflexões sobre o cotidiano, viagens, culinária e momentos pessoais, incluindo raros registros de amigos da faculdade e do seu cachorro caramelo, Farofa.

Tiago Scheuer é reconhecido por equilibrar profissionalismo e descontração, conquistando tanto o público televisivo quanto os seguidores digitais. Seu trabalho combina jornalismo de qualidade, experiências internacionais e uma conexão próxima com fãs, tornando-o uma referência moderna de jornalista multiplataforma no Brasil.

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

