CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. TV
  2. Tatá Werneck se emociona ao ler carta da infância para Junior no Lady Night
TV / Lei da atração

Tatá Werneck se emociona ao ler carta da infância para Junior no Lady Night

Apresentadora Tatá Werneck relembra paixão de infância e lê carta profética que escreveu para o cantor quando era criança

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 25/08/2025, às 16h08

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Tatá Werneck e Júnior
Tatá Werneck e Júnior - Foto: Reprodução / Instagram

O Lady Night desta segunda-feira, 25, promete um momento nostálgico e cheio de emoção. Tatá Werneck recebe o cantor Junior como convidado e relembra sua paixão ao resgatar uma carta que escreveu para o ídolo quando era criança. O conteúdo, reproduzido de um diário, revela detalhes sobre os sonhos da apresentadora, que já naquela época imaginava um futuro na televisão.

Entre risadas e lágrimas, Tatá lê trechos da carta para Junior, que se emociona com o gesto. A apresentadora aproveita para falar que era fã de carteirinha dele e da irmã, Sandy, fato que sempre fez questão de deixar claro, e relembra como vivia intensamente essa admiração.

Eu vou aproveitar e quero ler para você a carta que eu achei, que eu fiz pra você quando era criança, porque eu anotei no meu diário, claro que não é a carta original. O meu diário estava todo grudado com o pôster seu. Eu tenho o diário até hoje, que eu escrevi... É um amor verdadeiro, tá?”, diz Tatá, antes de começar a leitura.

No texto, ela declara seu amor pelo cantor e faz revelações que hoje parecem quase proféticas. “Junior, eu espero que você leia essa carta, mas se não ler, quero que saiba que eu te amo. Não tenho dinheiro para entrar no show, fiquei pedindo para as pessoas na fila. Só de você saber que eu existo, já vou ficar feliz.

Ela ainda acrescenta com humor: “Ou se eu não for atropelada por um carro... Te mandei uma foto minha, não repare na espinha... Sou atriz e espero ter um dia um programa na TV para chamá-lo como convidado e ler essa carta.

Reencontro emocionante no programa

A carta segue com mais um trecho que surpreende pela coincidência com o presente: “Eu tenho certeza de que você vai perceber que eu sou a mulher da sua vida. Pode acontecer também de eu ser apresentadora e você ser convidado, e a gente se tornar amigo. Eu acredito na nossa família. É isso!”, conclui Tatá.

Na prévia postada no instagram, o clima de emoção toma conta do estúdio, e Junior também se comove ao ouvir as palavras da apresentadora. O perfil do Multishow publicou esse trecho do encontro com uma legenda bem-humorada: “Adm @tatawerneck: Hoje eu entendi porque não ficamos juntos. Escrevi mal essa carta. Acredito que tenha sido somente esse o motivo”.

Leia também: Tata Werneck fala sobre a vontade de ter mais filhos: 'Não sei como vai ser'

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

JuniorTata Werneck
Tatá Werneck Tatá Werneck  

Leia também

Programa

Nany People - Foto: Gabriel Cardoso / SBT

Nany People acerta pergunta do Show do Milhão e leva R$ 100 mil para casa

Repescagem

Dança dos Famosos 2025 - Foto: Reprodução / TV Globo

Dança dos Famosos 2025: saiba quais artistas disputam a repescagem

Revelação

Naomi Campbell e Cauã Reymond - Foto: Reprdoução/Globo

Naomi Campbell surpreende ao contar que conheceu Cauã Reymond antes da fama do ator

Decidiu!

Luciano Huck muda a repescagem após empate - Foto: Reprodução/Globo

Luciano Huck toma atitude surpreendente após empate na Dança dos Famosos

Surpresa especial

Rodrigo Faro e Vera Viel - Foto: Reprodução/Globo

Rodrigo Faro chora ao ser surpreendido por Vera Viel na Dança dos Famosos

Desabafo

Filho de Gugu ficou com Cariúcha em festa - Foto: Reprodução/SBT e Reprodução/Instagram/@sidneypedroso

Cariúcha fala pela primeira vez sobre beijo em filho de Gugu: 'Meu número'

Últimas notícias

João Gomes, Mestrinho e Jota.pê encantam São Paulo com o show "Dominguinho"João Gomes, Mestrinho e Jota.pê encantam São Paulo com o show "Dominguinho"
Raquel BritoRaquel Brito fala pela primeira vez sobre ida à delegacia
Maidê Mahl e Mariah EvelineAmiga de Maidê Mahl revela que atriz voltou a andar após meses de recuperação
Osmar Prato recebeu o diagnóstico de câncer em 2013 e hoje está totalmente recuperadoMédico alerta câncer enfrentado por Osmar Prado: 'Sintomas podem ser confundidos'
NoneLia Costa fala sobre desafios da cirurgia plástica e escolha consciente
NoneOferta Relâmpago: headphone da Philips com 38% de desconto
Rogério MeandaMorre Rogério Meanda, guitarrista da banda Blitz, aos 61 anos
Marcos Mion e Rodrigo Faro recebem o número 17 na astrologiaAstróloga revela conexão espiritual entre Marcos Mion e Rodrigo Faro: 'Muito forte'
João Gomes e Ary MirelleAry Mirelle defende João Gomes após críticas sobre vídeo com o filho
Virginia FonsecaVirginia Fonseca revela detalhes dos quartos de seu novo apartamento
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade