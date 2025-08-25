Tatá Werneck se emociona ao ler carta da infância para Junior no Lady Night

Apresentadora Tatá Werneck relembra paixão de infância e lê carta profética que escreveu para o cantor quando era criança

O Lady Night desta segunda-feira, 25, promete um momento nostálgico e cheio de emoção. Tatá Werneck recebe o cantor Junior como convidado e relembra sua paixão ao resgatar uma carta que escreveu para o ídolo quando era criança. O conteúdo, reproduzido de um diário, revela detalhes sobre os sonhos da apresentadora, que já naquela época imaginava um futuro na televisão.

Entre risadas e lágrimas, Tatá lê trechos da carta para Junior, que se emociona com o gesto. A apresentadora aproveita para falar que era fã de carteirinha dele e da irmã, Sandy, fato que sempre fez questão de deixar claro, e relembra como vivia intensamente essa admiração.

“Eu vou aproveitar e quero ler para você a carta que eu achei, que eu fiz pra você quando era criança, porque eu anotei no meu diário, claro que não é a carta original. O meu diário estava todo grudado com o pôster seu. Eu tenho o diário até hoje, que eu escrevi... É um amor verdadeiro, tá?”, diz Tatá, antes de começar a leitura.

No texto, ela declara seu amor pelo cantor e faz revelações que hoje parecem quase proféticas. “Junior, eu espero que você leia essa carta, mas se não ler, quero que saiba que eu te amo. Não tenho dinheiro para entrar no show, fiquei pedindo para as pessoas na fila. Só de você saber que eu existo, já vou ficar feliz.”

Ela ainda acrescenta com humor: “Ou se eu não for atropelada por um carro... Te mandei uma foto minha, não repare na espinha... Sou atriz e espero ter um dia um programa na TV para chamá-lo como convidado e ler essa carta.”

Reencontro emocionante no programa

A carta segue com mais um trecho que surpreende pela coincidência com o presente: “Eu tenho certeza de que você vai perceber que eu sou a mulher da sua vida. Pode acontecer também de eu ser apresentadora e você ser convidado, e a gente se tornar amigo. Eu acredito na nossa família. É isso!”, conclui Tatá.

Na prévia postada no instagram, o clima de emoção toma conta do estúdio, e Junior também se comove ao ouvir as palavras da apresentadora. O perfil do Multishow publicou esse trecho do encontro com uma legenda bem-humorada: “Adm @tatawerneck: Hoje eu entendi porque não ficamos juntos. Escrevi mal essa carta. Acredito que tenha sido somente esse o motivo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @multishow

