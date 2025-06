Tatá Werneck comenta sobre beleza de Bruna Marquezine: 'Desmaia'

Ao ver internauta criticando beleza de Bruna Marquezine, Tatá Werneck comenta e dá sua opinião sobre a aparência da atriz

A apresentadora Tatá Werneck saiu em defesa de Bruna Marquezine ao ver um comentário menosprezando a aparência da atriz. Na rede social, a humorista rebateu um internauta que desmereceu a beleza da jovem.

"Nada demais, tem várias que chamam mais atenção" , escreveu a pessoa sobre a fisionomia de Marquezine. A esposa de Rafa Vitti então rebateu. "Não tem não. O dia que tu ver pessoalmente tu desmaia" , falou Tatá.

Ainda nos últimos dias, Bruna Marquezine foi fotografada curtindo noitada com os amigos, no Rio de Janeiro. Na ocasião, ela apareceu ao lado de Mariana Goldfarb, a ex-esposa de Cauã Reymond.

Tatá Werneck rebate comentário sobre beleza de Bruna Marquezine:

O amor na vida de Bruna Marquezine

Bruna Marquezine refletiu sobre como enxerga os vínculos afetivos."Não que eu tenha desistido do amor romântico, de um parceiro, relacionamento... não achem isso. Mas eu sinto que meu grande amor são meus amigos e meu trabalho. Ninguém compete com eles”, revelou em entrevista à Glamour.

Bruna, que mantém uma amizade com Sasha Meneghel desde a infância, refletiu sobre o valor das conexões verdadeiras em sua vida. “Eu sou uma pessoa afortunada por conta das minhas amizades. Trago comigo amizades da época de escola, até de antes e vejo o quanto é difícil fazermos amizades sólidas, de pessoas que conseguem estar próximas e com todas as mudanças da vida. Me sinto muito privilegiada pelas minhas amizades”, contou a atriz.

"Com a maturidade a gente aprende a valorizar quem fica e quem nos ama para além de nossos defeitos, erros. Eu tenho essa família. Família que eu conquistei na infância, adolescência, trabalho”, completou Bruna.

