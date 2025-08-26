Tania Mara revela que foi bloqueada por Liminha após gravação: 'Não é motivo'

A cantora Tania Mara fez um apelo ao revelar que foi bloqueada por Liminha após uma brincadeira no palco do 'Domingo Legal'

A cantora Tania Mara usou as redes sociais na noite de segunda-feira, 25, para fazer um apelo ao público após um episódio envolvendo ela e Liminha. De acordo com a artista, o assistente de palco e diretor de auditório do SBT a bloqueou após a gravação do 'Domingo Legal'.

Em um vídeo com tom humorístico, Tania explicou que Liminha teria se incomodado após receber uma 'tortada raiz' no rosto durante o quadro 'Passa ou Repassa', exibido no domingo, 24. A cantora, então, pediu para que o famoso a desbloqueie e 'não guarde mágoas'.

" Quando eu vi a tortada do Liminha diretamente no cabelo da Jacky [Petkovic], não aguentei. Quando ela foi dar a tortada nele, eu não resisti. E todo mundo embarcou naquela brincadeira, fui lá e dei a tortada no Liminha. No final, pedi desculpa e disse que era brincadeira", iniciou Tania Mara, recordando o episódio.

Em seguida, a artista explicou que descobriu o bloqueio após tentar marcar Liminha em uma de suas publicações. " Liminha, me desbloqueia, amigo! Foi só uma brincadeira, a promessa que eu cumpri. Love you [amo você], Liminha! ", completou a famosa.

Na legenda, Tania Mara acrescentou: "Depois da tortada histórica no Passa ou Repassa, ao lado da minha amiga Jacky Petkovic, aconteceu uma tragédia nacional: Liminha me bloqueou. E agora, só vocês podem me ajudar nessa missão! Vamos juntos mostrar que torta não é motivo para cancelar amizade! ", brincou a cantora. O vídeo, inclusive, foi repostado por Liminha.

Tania Mara revela que foi bloqueada por Liminha - Foto: Reprodução/Instagram

Tania Mara revela que foi bloqueada por Liminha - Foto: Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tania Mara (@taniamaraoficial)

Filha de Tania Mara surpreende ao surpreende ao cantar

Em 2023, a cantora Tania Mara e o diretor Jayme Monjardim ficaram encantados com o talento da filha, Maysa Matarazzo, para a música. A adolescente soltou a voz ao cantar a música A Million Dreams em um vídeo nas redes sociais e mostrou que herdou o talento da mãe e também da avó paterna, a cantora Maysa (1936-1977).

Com a voz potente, a jovem apareceu cantando no vídeo que foi compartilhado pelos pais. Tania Mara comemorou o momento especial da filha. "Divido com vocês meu maior e melhor presente de dia das mães: Maysa cantando. Ainda tímida, mas me emocionando sempre. Obrigada filha por ser exatamente como é. Tenho muito orgulho de você! Te amo! ‘O talento vem da dedicação, mas o dom já é da própria natureza’. Filhos são a maior herança que Deus concede às nossas vidas", disse ela, na ocasião.

Por sua vez, Jayme Matarazzo elogiou a herdeira. "Que orgulho, te amoooo filha, lindo você cantando. E tua avó está jogando as maiores bênçãos pra você", escreveu ele; confira o vídeo!

Leia também: Celso Portiolli surpreende ao anunciar data de sua aposentadoria