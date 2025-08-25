Celso Portiolli surpreende ao anunciar data de sua aposentadoria

Apresentador do SBT, Celso Portiolli, desabafa sobre carreira, desafios da televisão e reflexões para o futuro: "Eu fiz alegria durante a semana."

Celso Portiolli participou de uma entrevista no SBT neste domingo, 24, e falou sobre diferentes momentos de sua trajetória. Ao lado de João Silva, comentou sobre carreira, televisão e os desafios de manter a programação relevante em meio às mudanças do público e da internet.

Foi durante esse bate-papo que Portiolli surpreendeu ao revelar seus planos para o futuro. O apresentador disse que pretende encerrar sua trajetória na TV em oito anos, quando completará 50 anos de carreira.

“Estava pensando sobre isso hoje vindo pra cá [estúdios do SBT]. Eu quero trabalhar até completar 50 anos de carreira. Daqui oito anos. Quando der 50 anos de carreira, eu paro”, disse Portiolli, que comanda o Domingo Legal desde 2009.

Ao falar sobre o futuro, o apresentador comentou o cenário atual da televisão e comparou com a internet. Para ele, a TV ainda mantém um diferencial importante: “A televisão tem uma coisa que a internet não tem: credibilidade. Todo influencer que quer ir para a televisão, não é em busca da fama, porque já é famoso. É da credibilidade”, afirmou.

O apresentador também criticou a falta de alegria na programação durante a semana: “Me fala um programa alegre das 6h às 18h. Não tem nenhum! Eu fiz alegria durante a semana. Eu dava um super ibope. Eu incomodava novela da Globo durante a semana, fazendo a alegria. Não tem mais alegria durante a semana.”

Rotina de gravações

Mesmo com a rotina intensa, Celso destacou que ainda sente prazer em trabalhar. “O dia que eu sair de casa, estiver vindo no meu carro pra cá e pensar: ‘Que saco fazer isso’, eu paro. Eu saio de casa, venho gravando muito, venho com vontade de pegar o microfone e falar”, explicou.

Além do Domingo Legal, Portiolli também se dedica a quadros como Passa ou Repassa e Comprar é Bom Levar é Melhor, que exigem gravações em diferentes dias da semana. “Tem semana que gravo terça e sexta, tem semana que é terça, quinta e sexta”, contou.

Mesmo projetando a aposentadoria, Celso Portiolli reforçou que continua motivado com o trabalho e animado em seguir à frente dos programas no SBT. Para o apresentador, o futuro reserva uma despedida planejada, mas até lá ele pretende continuar levando entretenimento e credibilidade ao público.

Leia também: Celso Portiolli chora ao relembrar morte do irmão e acidente: 'Forte'