CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. TV
  2. Celso Portiolli surpreende ao anunciar data de sua aposentadoria
TV / Adeus

Celso Portiolli surpreende ao anunciar data de sua aposentadoria

Apresentador do SBT, Celso Portiolli, desabafa sobre carreira, desafios da televisão e reflexões para o futuro: "Eu fiz alegria durante a semana."

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 25/08/2025, às 20h11

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Celso Portiolli
Celso Portiolli - Foto: Reprodução / Instagram

Celso Portiolli participou de uma entrevista no SBT neste domingo, 24, e falou sobre diferentes momentos de sua trajetória. Ao lado de João Silva, comentou sobre carreira, televisão e os desafios de manter a programação relevante em meio às mudanças do público e da internet.

Foi durante esse bate-papo que Portiolli surpreendeu ao revelar seus planos para o futuro. O apresentador disse que pretende encerrar sua trajetória na TV em oito anos, quando completará 50 anos de carreira.

Estava pensando sobre isso hoje vindo pra cá [estúdios do SBT]. Eu quero trabalhar até completar 50 anos de carreira. Daqui oito anos. Quando der 50 anos de carreira, eu paro”, disse Portiolli, que comanda o Domingo Legal desde 2009.

Ao falar sobre o futuro, o apresentador comentou o cenário atual da televisão e comparou com a internet. Para ele, a TV ainda mantém um diferencial importante: “A televisão tem uma coisa que a internet não tem: credibilidade. Todo influencer que quer ir para a televisão, não é em busca da fama, porque já é famoso. É da credibilidade”, afirmou.

O apresentador também criticou a falta de alegria na programação durante a semana: “Me fala um programa alegre das 6h às 18h. Não tem nenhum! Eu fiz alegria durante a semana. Eu dava um super ibope. Eu incomodava novela da Globo durante a semana, fazendo a alegria. Não tem mais alegria durante a semana.”

Rotina de gravações

Mesmo com a rotina intensa, Celso destacou que ainda sente prazer em trabalhar. “O dia que eu sair de casa, estiver vindo no meu carro pra cá e pensar: ‘Que saco fazer isso’, eu paro. Eu saio de casa, venho gravando muito, venho com vontade de pegar o microfone e falar”, explicou.

Além do Domingo Legal, Portiolli também se dedica a quadros como Passa ou Repassa e Comprar é Bom Levar é Melhor, que exigem gravações em diferentes dias da semana. “Tem semana que gravo terça e sexta, tem semana que é terça, quinta e sexta”, contou.

Mesmo projetando a aposentadoria, Celso Portiolli reforçou que continua motivado com o trabalho e animado em seguir à frente dos programas no SBT. Para o apresentador, o futuro reserva uma despedida planejada, mas até lá ele pretende continuar levando entretenimento e credibilidade ao público.

Leia também: Celso Portiolli chora ao relembrar morte do irmão e acidente: 'Forte'

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

Celso Portiolliaposentadoria
Celso Portiolli Celso Portiolli   

Leia também

Bastidores

Vera Viel e Rodrigo Faro - Foto: Reprodução / Instagram

Rodrigo Faro revela que quase desistiu da Dança dos Famosos depois de começar

Lei da atração

Tatá Werneck e Júnior - Foto: Reprodução / Instagram

Tatá Werneck se emociona ao ler carta da infância para Junior no Lady Night

Programa

Nany People - Foto: Gabriel Cardoso / SBT

Nany People acerta pergunta do Show do Milhão e leva R$ 100 mil para casa

Repescagem

Dança dos Famosos 2025 - Foto: Reprodução / TV Globo

Dança dos Famosos 2025: saiba quais artistas disputam a repescagem

Revelação

Naomi Campbell e Cauã Reymond - Foto: Reprdoução/Globo

Naomi Campbell surpreende ao contar que conheceu Cauã Reymond antes da fama do ator

Decidiu!

Luciano Huck muda a repescagem após empate - Foto: Reprodução/Globo

Luciano Huck toma atitude surpreendente após empate na Dança dos Famosos

Últimas notícias

Gusttavo LimaGusttavo Lima surpreende fãs em boteco lotado de Goiânia
Jay-ZJay-Z é eleito o músico mais rico do mundo; confira sua fortuna!
Vera Viel e Rodrigo FaroRodrigo Faro revela que quase desistiu da Dança dos Famosos depois de começar
Ana CastelaAna Castela inaugura brinquedoteca no Hospital de Amor em Barretos
Flávia Alessandra em 'Êta Mundo Melhor!'Veja as primeiras fotos de Flávia Alessandra em retorno para ‘Êta Mundo Melhor!’
Celso PortiolliCelso Portiolli surpreende ao anunciar data de sua aposentadoria
No mês de julho, Daniela Aedo realizou apresentação no Brasil, no Teatro ViradalataDaniela Aedo, de Carinha de Anjo, revela maiores paixões no Brasil: 'Eu gosto muito!'
Hugo Souza e Rauany BarcellosHugo Souza vive emoção em convocação após perder filhos gêmeos
Jorge, Leonardo e XororóSaiba quais artistas fizeram a maior doação durante a Festa de Barretos
João Gomes, Mestrinho e Jota.pê encantam São Paulo com o show "Dominguinho"João Gomes, Mestrinho e Jota.pê encantam São Paulo com o show "Dominguinho"
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade