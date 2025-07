Sonia Abrão se revolta com atitude de repórter e pede consequência maior

A apresentadora Sonia Abrão pede punição maior para repórter da Band que empurrou jornalista da Record durante reportagem

A apresentadora Sonia Abrão mostrou sua revolta ao falar sobre o caso de agressão nos bastidores de uma reportagem na TV. Ela comentou sobre quando o repórter Lucas Martins, da Band, empurrou a jornalista Grace Abdou, da Record, nesta semana.

Ao ver a repercussão do assunto, a comunicadora contou que esperava uma consequência maior para o repórter que empurrou a colega. "Acho que ele deveria ter sofrido as consequências de uma outra maneira, sair da reportagem, ir para outro setor. Você tem que pagar por isso, de alguma forma tem que pagar por isso, e acho que a única que ele vai pagar é justamente pela atitude dela, que eu achei importante”, disse ela.

E completou: "Ainda enfeitam isso de bom jornalismo, de um ótimo repórter que está lá brigando pela matéria… Ah, gente, isso é brigar pela matéria? Faça-me um favor! Isso é brigar com ela, não pela matéria".

Entenda o caso

A situação entre Lucas Martins e Grace Abdou aconteceu enquanto duas amigas falavam sobre o desaparecimento de duas adolescentes, que teriam sido vistas pela última vez entrando em um ônibus. Uma das testemunhas estava mostrando uma foto no celular, foi quando o repórter da Band empurrou a colega da Record para o lado. "Dá licença, tá louca?", gritou ele, que seguiu falando com a jovem.

Foi então que a jornalista foi tirar satisfação: "Você tá ao vivo, Lucas?", questionou ela. "Eu tô ao vivo, querida", respondeu ele. "Por que você me empurrou?", perguntou ela. "Porque você tá entrando na minha frente propositalmente, e não é a primeira vez que isso acontece. Me dá licença", disse ele.

Record e Band se manifestam sobre o caso

Após a repercussão do caso, a Record se pronunciou: "A RECORD condena veementemente a agressão praticada pelo repórter da Band, Lucas Martins, ocorrida na tarde desta terça-feira, 01 de julho, contra nossa repórter Grace Abdou. O boletim de ocorrência foi registrado e medidas judiciais cabíveis serão tomadas", diz o comunicado enviado à imprensa.

A Band também divulgou uma nota lamentando a situação. "A Band vem a público reafirmar seu compromisso, ao longo de seus 58 anos de história, com o respeito mútuo entre os profissionais da imprensa. A emissora sempre valorizou e respeitou a atuação das mulheres, que ocupam espaços de destaque nas redações e demais setores. A empresa não compactua com o episódio envolvendo o repórter Lucas Martins e a jornalista Grace Abdou, da Record TV. Ressaltamos que Lucas possui uma longa trajetória profissional na Band, sem registros de condutas semelhantes. Ele foi advertido e já se retratou publicamente em relação ao ocorrido. A Band se coloca à disposição da jornalista e da Record TV com o sincero desejo de que o episódio seja superado e situações como essa não se repitam."

