Lucas Martins, da base do Santos ao Brasil Urgente

Como o ex-zagueiro virou referência no jornalismo policial e se reinventou em aventuras pessoais; saiba quem é Lucas Martins

Há anos como repórter no Brasil Urgente, da Band, o jornalista Lucas Martins virou assunto nas redes sociais ao empurrar a colega de profissão, Grace Abdou, da Record TV. Saiba quem é ele a seguir!

Do futebol ao jornalismo: uma escolha por responsabilidade

Lucas Martins iniciou sua trajetória na base do Santos, jogando como zagueiro até o sub-17, e chegou a atuar na Portuguesa Santista em 1999. Ele viveu o dilema entre seguir como atleta ou assumir responsabilidades familiares: “Fiz essa opção para garantir o sustento do meu filho… achei melhor seguir no jornalismo”.

A decisão foi marcada pela prioridade à estabilidade financeira e carinho ao filho recém‑nascido.

O início na imprensa local e ascensão na Band

Enquanto estudava Jornalismo na Universidade Católica de Santos (Unisantos), Lucas conseguiu vaga como repórter no Diário do Litoral, cobrindo futebol e apresentando uma web TV, mesmo sem simpatia para narração esportiva: “Era um comentarista ruim e um narrador péssimo”.

Em 2007, ele chegou à Rádio Bandeirantes de Campinas e, em 2008, assumiu a TV Band em São Paulo, participando até da cobertura da Copa do Mundo de 2014. Após mais de 12 anos, tornou-se repórter e apresentador eventual do programa Brasil Urgente, sucesso no jornalismo policial.

Ultramaratonista e influencer fitness Além do jornalismo, Lucas se destaca por suas expedições de trail running com mais de 70 km, documentadas no Instagram com mais de 30 mil seguidores. Nas palavras dele: “Ultramaratonista, capaz de ultrapassar os 70 km” . Sua paixão por desafios também se manifesta em corridas off-road e escaladas, valorizando a disciplina e preparo físico que transbordam para sua carreira.

Resgate emocionante: 30 horas na Serra do Mar

Em dezembro de 2024, Lucas ficou perdido por 30 horas em trilha entre Juquitiba e Itanhaém, acompanhado de três amigos. Após mobilização de 40 bombeiros e policiais, foi resgatado são e salvo. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, ele relatou: “O grupo acabou se perdendo… não estávamos totalmente perdidos; acordamos no domingo com vontade de sair”.

A experiência reforçou seu espírito resiliente e provocou reflexões sobre limites e preparo.

Polêmica ao vivo e posicionamento responsável

Em julho de 2025, Lucas esteve envolve em controvérsia ao "empurrar" a repórter Grace Abdou, da Record, durante transmissão do Brasil Urgente. Ao vivo, ele se desculpou: “Tive uma atitude inaceitável… condeno veementemente qualquer tipo de violência”. E ainda reforçou o respeito à colega e o compromisso com a ética jornalística.