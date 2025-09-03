Saída de Ticiane Pinheiro da Record é vista como natural, diz colunista

Colunista revela que Ticiane Pinheiro pode sair da Record antes do que o público imagina. Entenda mais sobre o assunto

A apresentadora Ticiane Pinheiro pode ver a sua vida profissional passar por uma mudança após uma decisão do marido, o apresentador César Tralli. Nesta semana, ele foi anunciado como substituto de William Bonner no Jornal Nacional e terá que se mudar para o Rio de Janeiro até novembro deste ano. Com isso, a família dele deverá ser impactada com a mudança.

Nesta quarta-feira, 3, o colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, contou que a saída de Ticiane Pinheiro da Record é vista como algo natural. Atualmente, ela faz parte do time de apresentadores do programa matinal Hoje Em Dia, da Record, mas, com a ida do marido para o RJ, ela deve seguir o mesmo caminho e muda de cidade. Assim, ela não conseguiria mais continuar como apresentadora do programa que é gravado em São Paulo.

O colunista apontou que ninguém fala abertamente sobre a possível saída de Ticiane da Record, mas fontes entende que não combinaria a permanência dela em SP. Inclusive, o jornalista declarou que ela pode sair da Record antes do que as pessoas imaginam.

Enquanto isso, a colunista Carla Bittencourt, também do Portal Leo Dias, já publicou que Ticiane Pinheiro pode ir para a Globo e que já estariam acontecendo conversas para viabilizar a mudança de trabalho dela. Inclusive, o contrato atual dela na Record vence em dezembro de 2025, que é quando ela completa 20 anos na emissora.

Ana Paula Siebert fala sobre possível mudança de Rafaella Justus

A influenciadora digital Ana Paula Siebert respondeu uma dúvida dos fãs sobre a enteada Rafaella Justus, que é filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro. Ao abrir uma caixinha de perguntas nas redes sociais, ela foi questionada sobre a possibilidade da jovem de 16 anos se mudar para o Rio de Janeiro com o padrasto, César Tralli, e a mãe.

Um internauta comentou: “E a Rafa indo provavelmente morar no Rio…”. Então, Ana Paula respondeu: “Gente, todo mundo me escrevendo isso… Pois é! Não sabemos ainda onde a Rafa vai morar… mas ela tem duas famílias que a amam muito, qualquer lugar que ela escolher será muito bem cuidada e amada. E estamos muito felizes pela Tici e pelo César”.

Mais cedo, César Tralli falou sobre sua mudança para o Rio de Janeiro para apresentar o Jornal Nacional a partir de novembro. Ele participou do programa Mais Você e disse que ainda está pensando na mudança. “A gente está começando a conversar isso. Era uma informação que eu tive que guardar por muito tempo em segredo. Eu só comuniquei as minhas filhas nesse fim de semana. A gente agora com calma vai, obviamente, tratar de tudo isso. Pelo fato de a gente ser uma família muito unida, muito próxima, com muito amor, muito carinho pelo outro, tudo vai ser feito no sentido de que todos possam ir. É uma fase de adaptação. Eu quero crer que, num primeiro momento, eu vou ficar na ponte aérea até que as coisas se ajeitem. E, se Deus quiser, elas possam ir também o quanto antes”, declarou.

Por enquanto, Ticiane Pinheiro não se pronunciou sobre a possibilidade de se mudar para o Rio de Janeiro.

