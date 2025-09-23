Sabrina Sato muda completamente o visual e surge irreconhecível para programa de TV

A apresentadora Sabrina Sato vai aparecer com um visual diferente no programa Sua Maravilhosa, no canal pago GNT

A apresentadora Sabrina Sato vai aparecer com um visual diferente no programa Sua Maravilhosa, previsto para estrear no segundo semestre no canal pago GNT. Com o objetivo de ajudar mulheres a realizarem seus sonhos, a artista assumirá identidades diversas para se infiltrar no cotidiano delas sem ser reconhecida.

Ao longo da atração, as participantes serão surpreendidas por Sabrina e sua equipe, que terão a missão de criar momentos especiais para marcar uma nova fase em suas vidas. Uma das personagens interpretadas pela apresentadora é Rosane, a “dona do brilho”: uma empreendedora brasileira de temperamento enérgico e divertido, com estilo extravagante.

A produção

Nesta terça-feira, 23, a apresentadora falou sobre a produção em uma publicação nas redes sociais. “É gente… não é fácil a vida da apresentadora brasileira! Pela primeira vez sem pinta. Essa sou eu ou melhor, essa é a Rosane, uma mulher que brilha no dia a dia, dona de um salão de beleza, cheia de ânimo de viver, apesar de tudo o que já passou”, detalhou.

E complementou: “E eu vou me disfarçar pra conhecer a história de 10 mulheres incríveis. Vai ter prótese, dente falso, mudança de cabelo, voz( vou tentar) e não me julguem , roupa… até a verruga na testa vai embora!”

“Tudo isso pra que elas não desconfiem de nada e possam viver um momento único, verdadeiro e inesquecível. Porque quando uma mulher conta sua história, não é só sobre ela: é sobre todas nós. Sobre coragem, vulnerabilidade, brilho e sobre rir de si mesma”, finalizou.

Nos comentários, fãs elogiaram: “Meu Deus, jurava que era alguém parecida com você!! AMEIIIII”, disse uma. “Gente, amo a sua criatividade”, falou outra. “Carambaaa ficou um dos melhores trabalhos de prótese que eu já vi, bati o olho e só pensei “quem é essa?” Nem desconfiei de nada! Vai ser incrível preciso assistir!”, declarou uma terceira pessoa.

Veja como ficou:

