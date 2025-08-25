Rodrigo Faro revela que quase desistiu da Dança dos Famosos depois de começar

Rodrigo Faro conta sobre momento em que pensou em desistir da Dança dos Famosos por causa da saúde da esposa, Vera Viel

O apresentador Rodrigo Faro surpreendeu ao contar que pensou seriamente em desistir da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, por causa da saúde da esposa, Vera Viel. Nos últimos dias, os dois ficaram apreensivos por causa de um exame que ela fez e os médicos suspeitaram do retorno do câncer. Assim, ele achou que precisaria deixar o quadro na TV para ficar ao lado da esposa. Porém, a atitude dele não foi necessária.

Vera Viel fez um exame de acompanhamento após remover um tumor e os médicos suspeitaram que o câncer poderia ter retornado. Com isso, ela fez uma nova biópsia. Até o resultado final, que demonstrou que ela não está com nenhum novo tumor, Faro pensou em largar a Dança dos Famosos para apoiar a esposa.

"Agradecer a minha esposa que não deixou eu desistir, porque a primeira coisa que eu pensei, né, amor, era infelizmente deixar o Dança dos Famosos, porque não ia ter [como continuar]. A prioridade é a Deus e a minha família, então eu tinha que ficar com ela, mas ela não deixou. Ela falou: "Não, você vai vai voltar, você vai fazer o que você tem que fazer'", disse ele.

Inclusive, Rodrigo contou que ligou para Luciano Huck para falar sobre o susto com a saúde da esposa. "Preciso falar do Luciano que foi incrível. Eu liguei para ele e ele falou: "Cara, o que você precisar, eu tô aqui para te dar todo o suporte'. É uma família que a gente ama. Então, assim, toda a gratidão a vocês, todas as orações", comentou.

Por fim, ele declarou que segue na competição, já que sua esposa está bem de saúde. "Deus abençoe. A vida continua. Continua a Dança dos Famosos. Continuem torcendo por mim e principalmente pela saúde da Vera e pela nossa família, tá bom? Um beijo para vocês", finalizou.

Vera Viel falou sobre o milagre em sua vida

A apresentadora Vera Viel, que é esposa de Rodrigo Faro, surpreendeu ao contar que precisou passar por uma nova biópsia após alteração em seu exame médico de acompanhamento do câncer. Ela teve um tumor raro na perna há alguns meses e removeu com cirurgia. Desde então, ela está em remissão da doença. Porém, uma alteração no PET Scan, que é feito para monitorar o câncer, fez com quem ela passasse por uma nova biópsia.

Apesar do susto, Vera contou que o resultado da biópsia trouxe a notícia de que o tumor não voltou. Então, ela está bem e pode seguir com sua vida normalmente.

"Eu tinha acabado de comemorar os 10 meses de cirurgia, de remissão do câncer, e fui fazer os meus exames de rotina que eu faço de três em três meses. E o PET scan, que é o exame que eu faço, apontou uma volta do tumor. Aí os médicos se reuniram comigo, o Rodrigo estava no Rio, liguei para ele, que participou da reunião e médicos falaram que a gente teria que fazer uma nova biópsia. E foi assim que aconteceu. Na sexta-feira passada [15 de agosto], eu fui para o hospital de manhã, passei por uma nova biópsia e foram momentos desafiadores", disse ela.

E completou: "E aí nós passamos o final de semana em casa fazendo muitas orações na companhia das minhas filhas. Não foi fácil, mas eu primeiro agradeci a Deus e entreguei em suas mãos mais uma vez. E independentemente do que seria o resultado, eu estaria pronta para mais essa batalha. Se eu tivesse que passar por outra cirurgia ou fazer quimioterapia como os médicos haviam dito se por acaso o tumor tivesse voltado".

Por fim, ela deu a boa notícia de que o câncer não voltou. "Mas hoje eu recebi o resultado da biópsia e o tumor não voltou. Nós não vamos ter que fazer nada. E nesses dias de espera, eu orei muito, eu ouvi muito a voz de Deus e ele me disse: 'Eu não te trouxe até aqui para você voltar para o mesmo lugar'. Então, se você também tá passando por isso, entregue nas mãos de Deus. Porque quando a gente vê o milagre acontecer é tão sobrenatural. É tão glorioso. Eu estou aqui. Continuo em remissão para toda honra e glória de Jesus", finalizou.