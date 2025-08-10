Rodrigo Faro tira a calça na Globo após 'fofoca' de Fernanda Paes Leme

Na Dança dos Famosos, Rodrigo Faro choca os telespectadores ao ficar só de cueca para revelar que usa enchimento para turbinar suas curvas

O apresentador Rodrigo Faro chocou os telespectadores durante o quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, da Globo, por causa de uma atitude inusitada no palco. Depois de dançar, ele tirou a calça para mostrar que usa enchimento na cueca!

Tudo começou por causa de uma ‘fofoca' feita pela atriz Fernanda Paes Leme. Ela pegou o microfone para avisar todo mundo sobre o truque de Faro, que usa cueca com enchimento para turbinar o bumbum. "Estão comentando aqui que o Rodrigo colocou uma cueca com enchimento para ficar com a bunda maior. Eu não sei se esse tipo de truque é permitido…”, disse ela em tom de brincadeira.

Então, o apresentador Luciano Huck questionou o colega sobre a veracidade da informação e pediu o ‘VAR’. Para não deixar dúvidas, Faro confirmou que é adepto do enchimento para ficar com as curvas mais definidas. "Eu posso explicar! Vou me defender… Quando eu era mais novo, eu tive caxumba. Então eu tenho que usar uma proteção para não correr nenhum risco. E realmente é um artificio que eu uso já há muito tempo porque eu nasci com o bumbum gaveta. Não é muito grande, eu vou mostrar para vocês”, contou.

Na sequência, ele mostrou que não tem vergonha e baixou a calça. Ele tirou a calça e o shorts que usava por baixo para mostrar sua cueca com enchimento. Ele arrancou risadas e aplausos de todo mundo.

Rodrigo Faro fica só de cueca na Globo

Tarólogo faz previsão para Rodrigo Faro na Dança dos Famosos

O apresentador Rodrigo Faro está no elenco do quadro Dança dos Famosos 2025, do Domingão com Huck, da Globo, e começará a competir a partir deste final de semana. Com isso, o tarólogo, sensitivo e astrólogo Val Couto fez previsões com as cartas para o desempenho dele na atração.

Segundo o tarólogo, o artista precisa tomar cuidado para não se machucar durante os ensaios e também precisará lidar com a própria pressão para ir bem nas apresentações.

"O que a espiritualidade e as cartas falam sobre o Rodrigo Faro é que ele vem com cobrança espiritual, quer mostrar algo para si mesmo. A chance de vitória é média, mas o ego que ele carrega dentro dele, isso pode atrapalhar um pouquinho. Pode atrapalhar e muito, tá? Ele pode ter destaque como participante do programa, mas eu vejo como altos e baixos", disse ele.

E completou: "Eu vejo também que ele pode sofrer um afastamento temporário por alguma lesão que ele venha sofrer. Então eu vejo o quê? Que ele precisa tomar muito cuidado com algum acidente na hora dos ensaios, algo desse tipo. Eu vejo que ele precisa tomar um pouquinho de cuidado".

Apresentador fala sobre a competição na Globo

Rodrigo Faro não esconde o quanto está animado para estrear no 'Dança dos Famosos 2025'. Ex-apresentador da Record TV, o artista foi confirmado na nova temporada da competição da Globo, exibida aos domingos no programa 'Domingão com Huck'.

Na noite do último domingo, 3, Faro surgiu ao lado de Rafa Kalimann, atriz e ex-participante do quadro, e revelou que tem pedido conselhos às celebridades que já estiveram na competição de dança. O apresentador ainda aproveitou para revelar qual o seu maior medo ao enfrentar este novo desafio.

"Estou preparado, pegando muitos conselhos e muitas dicas com a Rafa, que brilhou no Dança. Eu só não quero machucar. Quero dançar e me divertir", declarou o comunicador. "Vai [se machucar] nada, você já está preparado. Vem do Dança Gatinho anos luz", tranquilizou Rafa.

Rodrigo Faro, então, prosseguiu: "Estou velho. Vamos ver no que vai dar, mas estou muito empolgado. Foi muito legal hoje. O Luciano [Huck] já me colocou para dançar, já foi uma zona, primeiro dia", disse o participante da nova edição, por fim.

