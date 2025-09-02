CARAS Brasil
  2. Rebeca Abravanel tem atitude generosa com idosa em programa de TV
TV / Bastidores

Rebeca Abravanel tem atitude generosa com idosa em programa de TV

Atitude de Rebeca Abravanel para ajudar idosa no programa Roda a Roda surpreende o público e mostra a generosidade dela

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 02/09/2025, às 14h45

Rebeca Abravanel
Rebeca Abravanel - Foto: Reprodução / SBT

A apresentadora Rebeca Abravanel deu o que falar na internet por causa de uma atitude generosa para ajudar uma idosa que participou do programa Roda a Roda, do SBT. Ela fez de tudo para que a senhora pudesse levar o prêmio valioso da atração.

Na cena, a idosa estava no quadro no qual precisava acertar a palavra oculta. Depois de revelar algumas letras da palavra, Rebeca quis ajudá-la a acertar toda a palavra e levar para casa o prêmio de R$ 20.900.

A palavra certa era ‘casaco’. Então, Rebeca pegou o casaco que a senhora usava para ajudá-la com uma pista bem clara. "É que de repente eu senti um frio aqui. Olha, combinou com o meu loo , gente. Eu tô maravilhosa, posso continuar o programa. O que a gente está fazendo mesmo? Ah, o prêmio. Valendo R$ 20.900, tempo", disse ela. 

Assim, ela perguntou: "Sabe?”, indagou a filha de Silvio Santos. “Sei. Casaco”, respondeu. “Painel, a palavra é casaco? É! Ganhou R$ 20. 900!”, comemorou. 

Recado em encomenda

A apresentadora Rebeca Abravanel abriu a intimidade e compartilhou em seus stories nesta segunda-feira, 04, um bilhete que recebeu em uma de suas encomendas. A famosa então mostrou o papel rasgado sem querer.

A herdeira de Silvio Santos contou que recebeu o recado em um dos pedidos que fez pela internet e ao tentar abrir a embalagem acabou acidentalmente cortando o papel, no qual estava escritas algumas palavras especiais para ela.

A comunicadora do SBT então contou que fica emocionada ao receber homenagens por ser da família do pai. "Fiz um pedido no Mercado Livre e o fornecedor enviou esse bilhete junto (está cortado pois na hora de abrir cortei a embalagem, pois não sabia que teria esse bilhete)", escreveu. "Das coisas que me emocionam", comentou.

Discreta com sua vida pessoal, Rebeca Abravanel compartilha pouco de seu filho. Recentemente, ela encantou ao postar fotos de Benjamin curtindo com a família. Nas últimas semanas, a apresentadora estava com o herdeiro e o marido, Alexandre Pato, na Europa. Ela, Patricia Abravanel e as outras irmãs viajaram para comemorarem mais um ano de vida de Íris Abravanel. Esse foi o primeiro aniversário da matriarca sem Silvio Santos.

O comunicador faleceu em 17 de agosto de 2024, aos 93 anos, por brancopneumonia, causada por infecção de H1N1. A seu pedido não houve velório e o enterro foi apenas para os mais íntimos, seguindo das tradições judaicas.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

