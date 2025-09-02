Priscila Fantin revela batalha hormonal vivida durante o Dança dos Famosos

Atriz Priscila Fantin expõe desafios pessoais e conta como superou fase difícil enquanto vencia a competição: "Me paralisou"

Priscila Fantin brilhou na edição de 2023 do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, mas, nos bastidores, enfrentava um desafio pessoal inesperado. Durante o programa, a atriz vivia o início do climatério sem compreender totalmente as transformações que ocorriam em seu corpo.

Em entrevista ao Programa Flávio Ricco, da LeoDias TV, nesta terça-feira, 2, a atriz contou como a transição hormonal impactou sua saúde física e emocional: "Foi uma coisa muito brusca, me paralisou. Comecei a engordar muito, eu não tinha disposição para nada. Então, comecei a achar, inclusive, que estava com depressão de novo".

Priscila explicou que o quadro estava relacionado às oscilações hormonais e descreveu o período como uma batalha interna. "É a depressão neuroendócrina que vem por causa dessas oscilações hormonais. Então, eu estava nesse momento, muito aprisionada no meu próprio corpo, sem entender o que estava acontecendo comigo e veio o convite do 'Dança'. Falei: Gente, seria maravilhoso para a minha saúde física, mental e emocional eu conseguir fazer. Vou fazer como uma forma de me ajudar a sair desse estado que estou. E foi assim, uma superação pessoal mesmo".

A atriz destacou que o programa se tornou um ponto de virada em sua vida. Para ela, aceitar o desafio foi uma forma de recuperar energia e reconquistar a autoestima.

Vitória além da competição

Ao vencer a competição, Priscila afirmou que a conquista teve um significado muito maior do que o troféu. "Foi muito especial. E ter conseguido vencer aquilo foi, para mim, uma grande prova de que sou capaz, apesar de tudo jogar contra, porque meu corpo parecia que estava remando contra. E eu ter superado tudo isso, enfrentado tudo isso e ter conseguido (…)".

Hoje, a atriz vê sua participação no Dança dos Famosos como um marco pessoal, representando não apenas o sucesso na competição, mas também a força para enfrentar um momento delicado e silencioso de sua vida.

