CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. TV
  2. Priscila Fantin revela batalha hormonal vivida durante o Dança dos Famosos
TV / Saúde

Priscila Fantin revela batalha hormonal vivida durante o Dança dos Famosos

Atriz Priscila Fantin expõe desafios pessoais e conta como superou fase difícil enquanto vencia a competição: "Me paralisou"

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 02/09/2025, às 20h00

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Priscila Fantin
Priscila Fantin - Foto: Globo /João Miguel Júnior

Priscila Fantin brilhou na edição de 2023 do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, mas, nos bastidores, enfrentava um desafio pessoal inesperado. Durante o programa, a atriz vivia o início do climatério sem compreender totalmente as transformações que ocorriam em seu corpo.

Em entrevista ao Programa Flávio Ricco, da LeoDias TV, nesta terça-feira, 2, a atriz contou como a transição hormonal impactou sua saúde física e emocional: "Foi uma coisa muito brusca, me paralisou. Comecei a engordar muito, eu não tinha disposição para nada. Então, comecei a achar, inclusive, que estava com depressão de novo".

Priscila explicou que o quadro estava relacionado às oscilações hormonais e descreveu o período como uma batalha interna. "É a depressão neuroendócrina que vem por causa dessas oscilações hormonais. Então, eu estava nesse momento, muito aprisionada no meu próprio corpo, sem entender o que estava acontecendo comigo e veio o convite do 'Dança'. Falei: Gente, seria maravilhoso para a minha saúde física, mental e emocional eu conseguir fazer. Vou fazer como uma forma de me ajudar a sair desse estado que estou. E foi assim, uma superação pessoal mesmo".

A atriz destacou que o programa se tornou um ponto de virada em sua vida. Para ela, aceitar o desafio foi uma forma de recuperar energia e reconquistar a autoestima.

Vitória além da competição

Ao vencer a competição, Priscila afirmou que a conquista teve um significado muito maior do que o troféu. "Foi muito especial. E ter conseguido vencer aquilo foi, para mim, uma grande prova de que sou capaz, apesar de tudo jogar contra, porque meu corpo parecia que estava remando contra. E eu ter superado tudo isso, enfrentado tudo isso e ter conseguido (…)".

Hoje, a atriz vê sua participação no Dança dos Famosos como um marco pessoal, representando não apenas o sucesso na competição, mas também a força para enfrentar um momento delicado e silencioso de sua vida.

Leia também: Priscila Fantin comenta possível retorno à TV e novos passos na família: 'Mais do que nunca'

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

priscila fantinSaúde
Priscila Fantin Priscila Fantin   

Leia também

Milionário?

César Tralli - Foto: Globo/ João Cotta

Saiba qual será o novo salário de César Tralli no Jornal Nacional

Acidente

Kayky Brito e Bruno De Luca - Foto: Reprodução / Instagram

Kayky Brito evita falar sobre Bruno de Luca e celebra recuperação

Bastidores

William Bonner - Foto: Globo / Sergio Zalis

Salário de William Bonner deve diminuir após mudança radical. Saiba o motivo

Novidade

Roberto Justus - Foto: Brazil News

Roberto Justus faz comentário após promoção de César Tralli na Globo

Novidade

César Tralli - Foto: Reprodução / Globo

Globo decide quem vai substituir César Tralli na GloboNews

Sucessor

William Bonner e César Tralli - Foto: Reprodução / Instagram

William Bonner apresenta redação do JN a César Tralli em tour especial

Últimas notícias

Princesa CharlottePrincesa Charlotte quebra tradição e pediatra alerta: 'É diferente dos adultos'
Wanessa Camargo e Luan PereiraWanessa reaparece com Luan Pereira após confusão com Dado Dolabella
César TralliSaiba qual será o novo salário de César Tralli no Jornal Nacional
Clara BuarqueClara Buarque relembra medo da exposição na infância
Príncipe William e Kate MiddletonO jantar de reconciliação do Príncipe William e Kate Middleton; Entenda
Kayky Brito e Bruno De LucaKayky Brito evita falar sobre Bruno de Luca e celebra recuperação
William BonnerSalário de William Bonner deve diminuir após mudança radical. Saiba o motivo
Gil do Vigor vai comandar o Mais Você nas férias de Ana Maria BragaGil do Vigor no Mais Você: astróloga revela perigos e desafios ocultos da sua carreira
Julianne TrevisolTarólogo analisa Julianne Trevisol no MasterChef Celebridades e faz alerta: 'Maldosos'
Rafael Brito demonstrava amor pelo MasterChefMédico alerta sobre doença que tirou a vida do integrante do MasterChef, final acontece hoje
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade