  2. Priscila Fantin comenta possível retorno à TV e novos passos na família: 'Mais do que nunca'
Revista / Será?

Priscila Fantin comenta possível retorno à TV e novos passos na família: 'Mais do que nunca'

Em entrevista exclusiva durante a Temporada de Inverno CARAS 2025, o casal fala sobre carreira, retorno à TV e a possibilidade de ampliar a família

Mariana Silva
Mariana Silva
[email protected]

Publicado em 20/08/2025, às 22h05

Priscila Fantin e Bruno Loves - Reprodução/Ian Castilho
Casados há quase oito anos, Priscila Fantin (42) e Bruno Loves (41) continuam encantando o público com sua sintonia e cumplicidade, tanto na vida pessoal quanto nos palcos. Em entrevista durante a Temporada de Inverno CARAS 2025, realizada em Campos do Jordão, o casal abriu o coração sobre planos profissionais, vida familiar e a vontade de crescer como artistas e como pais.

Volta às novelas

Longe das novelas há nove anos, Priscila revelou que sente falta da teledramaturgia, mas deixou claro que, atualmente, prioriza projetos com mais propósito.

“Sempre bate uma saudade! Tenho vontade, sim, de voltar a fazer novela, mas, hoje, tudo precisa fazer muito sentido para mim. Em propósito, tempo e mensagem”, contou a atriz.

Enquanto o retorno à televisão ainda não acontece, Priscila tem investido em projetos com foco em temas femininos, especialmente o climatério, além de formatos originais para o teatro e o digital.

“Convites têm surgido e estou aberta, mas, mais do que nunca, quero estar onde eu possa contribuir com a minha verdade”, completou ela.

Bruno também considera retorno à atuação

Conhecido também por sua atuação como coach e palestrante, Bruno Lopes não esconde a saudade dos bastidores e da criação artística.

“Sinto falta do set, das trocas criativas, do impacto que esses trabalhos têm na vida das pessoas. Mas hoje estou muito envolvido com o desenvolvimento humano. Acompanhar a transformação de uma pessoa é algo que não tem preço”, disse o ator, hoje também colunista do programa Morning Show, da Jovem Pan.

Apesar do novo momento na carreira, ele não descarta voltar à TV ou ao cinema, desde que o projeto o toque de verdade:

“A arte sempre vai ser um canal potente para mim, então eu posso, sim, voltar a atuar se o projeto me tocar de alguma forma”, afirmou.

Planos de aumentar a família

Além dos projetos profissionais, a família também segue nos planos do casal. Pais de Romeo (13) Priscila e Bruno falaram abertamente sobre a possibilidade de ter mais filhos.

“Nós já pensamos, mas agora a gente entende que a vida em trio está muito bem estruturada”, revelou a atriz.

Apesar de estarem felizes com a estrutura familiar atual, o casal não fecha as portas para o futuro: “Se for para vir, virá na hora certa. Com amor e entrega, como tudo que a gente se propõe a fazer e realizar”, declarou Bruno, mostrando que a decisão será tomada com naturalidade e consciência.

Mariana Silva

Mariana Silva é repórter da revista CARAS e da Contigo! Novelas. Formada em Jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e possui especialização em Comunicação Digital e Marketing pela FMU. Escreve sobre celebridades, TV e novelas e gastronomia.

