Pedro Bial encontra Zeca Pagodinho no Japão para o ‘Conversa com Bial’

Encontro inusitado entre o apresentador Pedro Bial e o sambista Zeca Pagodinho acontece em Osaka, durante a Expo 2025

Nesta sexta-feira, 25 de julho, o programa Conversa com Bial exibe um encontro especial entre o apresentador Pedro Bial e o cantor Zeca Pagodinho, direto de Osaka, no Japão. O sambista foi a principal atração do Brazilian Day, evento que integra a Expo 2025, realizada pela segunda vez na história em solo japonês.

Karaokê japonês e histórias de vida

O cenário escolhido para o bate-papo foi um tradicional karaokê japonês, ambiente que proporcionou momentos descontraídos e íntimos. Juntos, Bial e Zeca interpretaram a música “Conflito”, enquanto o cantor compartilhou histórias de sua trajetória, desde o início como compositor até se tornar um dos maiores nomes do samba brasileiro.

Zeca relembrou sua primeira composição, “Amargura”, gravada pelo grupo Fundo de Quintal, e falou sobre sua vida fora dos palcos: “Prefiro deixar o ‘Pagodinho’ só para o palco. Fora dele, sou apenas o Zeca. Gosto de sentar na esquina, conversar com a rapaziada, ler jornal na praça. Por isso gosto de Xerém [bairro do Rio de Janeiro]. Lá não tem foto, não tem nada. Quando alguém me pede uma foto, eu digo: ‘Tu não é daqui, né?’”.

“Conversa com Bial” vai ao ar nesta sexta-feira

O programa “Conversa com Bial” vai ao ar nesta sexta-feira, 25 de julho, às 23h45, na TV Globo, logo após o “Jornal da Globo”. A atração também está disponível no canal GNT e no Globoplay. O episódio com Zeca Pagodinho promete emocionar os fãs do sambista e proporcionar uma visão mais íntima de sua vida e carreira.

