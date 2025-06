Pedro Bial mostra fotos raras ao lado do filho e faz 'antes e depois'; veja

O jornalista Pedro Bial surge ao lado do filho, o cantor Theo Bial, de 27 anos, que acaba de lançar um álbum; o jovem é filho dele com a atriz Giulia Gam

O jornalista Pedro Bial, de 67 anos, surpreendeu os seguidores de seu perfil no Instagram ao compartilhar duas fotos ao lado do filho, o cantor Theo Bial, de 27, nesta segunda-feira, 9 . A publicação acontece para divulgar o novo álbum do músico, fruto do relacionamento do comunicador com a atriz Giulia Gam, de 58. Na ocasião, o veterano da televisão fez um 'antes e depois'.

"Num dia, ele é desse tamanhinho. No outro, lança mais um disco, desta vez cantando Chico Buarque. Um post de pai pra filho Theo canta Chico já está disponível nas plataformas", escreveu na legenda da publicação.

Confira, abaixo, os registros:

Pedro Bial divide foto rara ao lado da esposa em data especial

Em março, Pedro Bial homenageou a esposa, a jornalista Maria Prata, que completou 46 anos no dia 19. Para a data especial,

Bial escolheu um clique raro e romântico do casal, onde os dois aparecem trocando beijos, e aproveitou para se declarar à amada. "Muita felicidade, meu amor aniversariante", escreveu o comunicador na legenda da imagem.

Além de Theo, Bial é pai de Ana, de 37 anos, com Renée Castelo Branco; José, de 22 anos, com Isabel Diegues; e Laura, de 7, e Dora, de 5, com Maria Prata. Veja!

