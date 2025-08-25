CARAS Brasil
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Nany People acerta pergunta do Show do Milhão e leva R$ 100 mil para casa
TV / Programa

Nany People acerta pergunta do Show do Milhão e leva R$ 100 mil para casa

Saiba qual foi a pergunta que fez Nany People conquistar o prêmio de R$ 100 mil no programa Show do Milhão Celebridades, do SBT

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 25/08/2025, às 12h05

Nany People
Nany People - Foto: Gabriel Cardoso / SBT

A atriz Nany People teve um ótimo desempenho ao participar do programa Show do Milhão Celebridades, do SBT. Tanto que ela levou para casa o prêmio de R$ 100 mil ao acertar pergunta sobre cinema.

A pergunta valiosa do programa foi: ‘Qual dessas emoções está presente na animação Divertida Mente 2 que não havia no primeiro?’. As opções eram: Vergonha, Medo, Raiva e Alegria.

A artista confessou que não assistiu ao filme e decidiu usar a ajuda de tirar duas alternativas. Então, ela ficou com as opções de Vergonha e Medo. Depois de pensar, ela chutou na alternativa certa, que era a emoção Vergonha.

Nas redes sociais, Nany People fez um depoimento sobre como foi a experiência de participar do Show do Milhão. "Querida Família SBT, hoje, escrevo com o coração transbordando de emoção e gratidão. Foi nesta casa tão querida que o Brasil me conheceu, através da inesquecível Hebe Camargo, e depois por tantos outros programas e artistas que sempre me acolheram com respeito, carinho e generosidade. Cada vez que piso nesse palco, sinto a força de uma história que se construiu com afeto e verdade", disse ela. 

E completou: "Na noite de ontem Domingo, ao vencer o "Show do Milhão Celebridades", vivi um dos momentos mais marcantes da minha trajetória. Não foi apenas uma conquista pessoal, mas um símbolo de como a vida pode ser surpreendente e generosa quando acreditamos nos nossos sonhos e nunca desistimos de sermos nós mesmos. Meu carinho especial à querida Patrícia ABravanel, pela condução tão humana e iluminada, a "bancada de universitários" tão querida e linkada, a toda produção maravilhosa e ao público carinhoso, que fez desse episódio o mais assistido da televisão brasileira no domingo. Vocês transformaram esse instante em algo eterno na minha memória e no meu coração. Ao SBT, minha eterna gratidão por me apresentar ao Brasil e por sempre me fazer sentir em casa. Essa vitória é nossa, é da arte, é do respeito, é da alegria que essa emissora leva para milhões de lares todos os dias. Com Amor, Reconhecimento e Gratidão". 

5 curiosidades sobre Nany People

  • Nany People nasceu como Jorge Demétrio em 1965 em Minas Gerais.
  • Ela é uma mulher trans e grande símbolo da representatividade das drag queens.
  • A artista estudou interpretação e comunicação e se destacou no mundo do teatro e das artes cênicas. Ela é comediante e já participou de vários programas de TV ao longo de sua carreira, que começou na década de 1980.
  • Em 2010, Nany People participou de A Fazenda, da Record.
  • Em 2022, ela lançou sua autobiografia, chamada Ser Mulher Não É Para Qualquer Um.

Nany People e a vida financeira

Nany People abriu o jogo sobre sua vida financeira ao participar do canal do economista Bruno Corano, no YouTube. A atriz de 59 anos deu detalhes sobre suas estratégias para garantir segurança e estabilidade na aposentadoria.

Durante o papo, a famosa contou que tem investido no mercado imobiliário e recentemente adquiriu um imóvel no valor de R$ 480 mil em São Paulo. "Estou investindo em imóveis. Tenho três apartamentos em São Paulo, dois em Minas Gerais, faço ainda um pé de meia com um consórcio imobiliário para comprar mais um, na planta", contou.

Além da renda com seus trabalhos na TV e no teatro, Nany ganha dinheiro alugando os imóveis por temporada. "Coloco dois no Airbnb. Se eu fosse alugar, não seria tão rentável assim. Alugando, eu teria no máximo R$ 2,5 mil de aluguel, tirando o condomínio, eu ganho R$ 1,6 mil. Colocando no Airbnb, eu ganho o dobro disso", explicou.

A atriz também deu detalhes sobre sua relação com o dinheiro. "Sempre usufrui do dinheiro, mas com moderação. Porque dinheiro não leva desaforo. Não compro joias, não tenho essa bobagem, eu compro imóveis. Não tenho essa coisa de ficar gastando em roupa", afirmou.

"Aprendi a viabilizar a vida. Quando eu tinha 34 anos, eu tinha dois carros, dois motoristas, e não sabia dirigir. Como minha mãe teve um câncer, e eu vi que o meu dinheiro não servia de nada, eu aprendi a remodelar a minha vida. Eu mandei o motorista ir embora, no Brasil eu não trabalho com motorista. Hoje, eu dirijo o meu próprio carro", completou. 

Leia também:Nany People abre o coração sobre desafios em carreira profissional: 'Sou uma sobrevivente'

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

sbtNany PeopleShow do Milhão
Nany People Nany People  

