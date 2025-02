Nany People abre o coração sobre desafios em carreira profissional: 'Sou uma sobrevivente'

Em entrevista à CARAS Brasil, Nany People celebra lançamento de nova temporada do espetáculo Como Salvar Um Casamento e reflete sobre carreira

Entre os dias 6 e 17 de fevereiro, Nany People estará em cartaz com uma nova temporada do espetáculo Como Salvar Um Casamento, no Teatro Mooca, em São Paulo. Apesar do sucesso atual de seus projetos, a atriz já enfrentou maus bocados em sua vida pessoal e profissional. Em entrevista à CARAS Brasil, a comediante refletiu sobre as batalhas internas que já vivenciou.

"Eu acho que eu sou sobrevivente. Esse ano eu faço 60 de idade, 50 anos de palco, 40 de São Paulo e 30 de TV. Eu me sinto a pessoa agradecida por viver do que eu me propus a viver. Eu não tive que, por exemplo, sou atriz e tive que abrir uma confecção, tive que virar Uber, tive que ser confeiteira... Não, eu sou atriz. Eu vivo do meu ofício (...) Eu acho que eu sou uma persistente, uma teimosa", explicou.

O amor pela carreira profissional é tanto, que Nany People não conseguiu deixar de lado os trabalhos nem mesmo nos momentos mais difíceis de sua vida. Durante uma turnê nos Estados Unidos, a comediante negou cancelar o show mesmo com uma nevasca.

"Não vamos transferir esse show. Já foi transferido para janeiro. Ia ser em dezembro, mas foi transferido porque não tinha saído meu visto de trabalho. Eu não ia queimar meu visto de turista, não sou louca (...) Eu falei: 'Eu não cancelo o show'. Eu perdi minha mãe em uma quinta, sepultei ela em uma sexta e no sábado eu estava no palco", relembrou.

"Eu encerrei casamento de tarde e de noite eu estava no palco com a cara mergulhada na água gelada para desinchar, para maquiar e entrar em cena. Eu perdi cachorra duas da manhã no meu braço e seis e meia eu estava pegando ponte aérea para o Rio gravar. Não cancela o show. O show pra mim continua de um jeito ou de outro (...) Ou você muda com a vida, ou a vida muda sem você", finalizou.

Leia também: Nany People levanta bandeira e celebra Dia da Visibilidade Trans: 'Sou uma sobrevivente'