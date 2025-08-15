CARAS Brasil
  2. Marina Ruy Barbosa enfrenta perrengue para gravar campanha na praia
TV / Frio

Marina Ruy Barbosa enfrenta perrengue para gravar campanha na praia

A atriz Marina Ruy Barbosa teve que lidar com um perrengue chique no Rio de Janeiro para gravar campanha publicitária ao ar livre

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 15/08/2025, às 19h22

Marina Ruy Barbosa
Marina Ruy Barbosa - Fotos: Brazil News

Marina Ruy Barbosa encarou um perrengue chique para fazer um ensaio fotográfico ao ar livre no Rio de Janeiro nesta semana. A estrela precisou ficar apenas de biquíni em uma praia durante um dia de temperaturas baixas na capital fluminense.

A atriz posou para a campanha publicitária de uma marca usando diferentes modelos de biquíni, enquanto a sensação térmica na orla ficava abaixo dos 20°C, com vento e areia molhada.

O cenário, apesar de paradisíaco, estava distante do clima quente típico da cidade. Entre um clique e outro, Marina precisou recorrer a cobertores para se aquecer. Ainda assim, ela manteve a rotina de trabalho com profissionalismo.

O cenário exigiu resistência e comprometimento da atriz, que não interrompeu o trabalho diante do desconforto com o frio. Ela chegou a deitar na areia úmida e sobre pedras frias, seguindo as orientações da equipe para garantir que as fotos planejadas fossem realizadas.

Durante o ensaio, a atriz usou biquínis em tons variados, incluindo um marrom escuro, um branco e outro estampado. O cabelo solto, agora loiro platinado, foi mantido ao natural, movimentado pela brisa gelada.

Marina Ruy Barbosa
Marina Ruy Barbosa - Fotos: Brazil News

Marina Ruy Barbosa
Marina Ruy Barbosa - Fotos: Brazil News
Marina Ruy Barbosa
Marina Ruy Barbosa - Fotos: Brazil News

Mudança de visual

A mudança recente de cor aconteceu em junho, quando Marina abandonou o característico tom ruivo. A transformação foi feita em Roma, na Itália, e concluída em 24 horas. Segundo a atriz, o processo exigiu cuidados especiais para preservar a saúde dos fios, que, de acordo com ela, estão mais fortes após o tratamento intensivo.

As fotos divulgadas nas redes sociais geraram comparações com artistas como Shakira, Julia Roberts e até a apresentadora Eliana. Marina comentou anteriormente que a alteração no visual marcou uma fase de renovação pessoal e profissional.

Além da campanha, a atriz fez uma participação especial na novela Vale Tudo como ela mesma. Ainda este ano, estará na série Tremembé, do Prime Video, na qual interpretará Suzane von Richthofen, papel para o qual a atriz mudou o cabelo para o loiro platinado, transformando completamente o visual.

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

