Marina Ruy Barbosa enfrenta perrengue para gravar campanha na praia

A atriz Marina Ruy Barbosa teve que lidar com um perrengue chique no Rio de Janeiro para gravar campanha publicitária ao ar livre

Marina Ruy Barbosa encarou um perrengue chique para fazer um ensaio fotográfico ao ar livre no Rio de Janeiro nesta semana. A estrela precisou ficar apenas de biquíni em uma praia durante um dia de temperaturas baixas na capital fluminense.

A atriz posou para a campanha publicitária de uma marca usando diferentes modelos de biquíni, enquanto a sensação térmica na orla ficava abaixo dos 20°C, com vento e areia molhada.

O cenário, apesar de paradisíaco, estava distante do clima quente típico da cidade. Entre um clique e outro, Marina precisou recorrer a cobertores para se aquecer. Ainda assim, ela manteve a rotina de trabalho com profissionalismo.

O cenário exigiu resistência e comprometimento da atriz, que não interrompeu o trabalho diante do desconforto com o frio. Ela chegou a deitar na areia úmida e sobre pedras frias, seguindo as orientações da equipe para garantir que as fotos planejadas fossem realizadas.

Durante o ensaio, a atriz usou biquínis em tons variados, incluindo um marrom escuro, um branco e outro estampado. O cabelo solto, agora loiro platinado, foi mantido ao natural, movimentado pela brisa gelada.

Marina Ruy Barbosa - Fotos: Brazil News

Mudança de visual

A mudança recente de cor aconteceu em junho, quando Marina abandonou o característico tom ruivo. A transformação foi feita em Roma, na Itália, e concluída em 24 horas. Segundo a atriz, o processo exigiu cuidados especiais para preservar a saúde dos fios, que, de acordo com ela, estão mais fortes após o tratamento intensivo.

As fotos divulgadas nas redes sociais geraram comparações com artistas como Shakira, Julia Roberts e até a apresentadora Eliana. Marina comentou anteriormente que a alteração no visual marcou uma fase de renovação pessoal e profissional.

Além da campanha, a atriz fez uma participação especial na novela Vale Tudo como ela mesma. Ainda este ano, estará na série Tremembé, do Prime Video, na qual interpretará Suzane von Richthofen, papel para o qual a atriz mudou o cabelo para o loiro platinado, transformando completamente o visual.

