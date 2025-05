Marina Ruy Barbosa exibe o cabelo loiro em nova aparição na França

Marina Ruy Barbosa surge deslumbrante com look elegante e novo visual em evento durante o Festival de Cinema de Cannes

A atriz Marina Ruy Barbosa ficou loira nesta quinta-feira, 22. Ela passou por uma transformação na cor dos fios e deu adeus ao cabelo ruivo. Agora, a musa já desfila o novo visual pela França.

Na tarde desta quinta-feira, a estrela foi fotografada com um look elegante para prestigiar o baile de gala da amfAR durante o Festival de Cinema de Cannes. A beldade exibiu seu cabelo loiríssimo enquanto usava um vestido branco no estilo de sereia.

Mais cedo, a atriz contou que decidiu mudar a cor do cabelo para combinar com sua nova fase de amadurecimento. "Estou em uma das melhores fases da minha vida, perto dos 30 anos, e por isso quero aproveitar essa nova skin, viver o meu momento loira", disse ela, e completou: "Sempre fui apaixonada pelo universo da beleza e principalmente dos cabelos, que no meu caso é uma parte importante da minha identidade. Hoje, mais do que uma questão de vaidade, vejo o cuidado como um ato de presença e de conexão comigo mesma".

Marina Ruy Barbosa - Foto: Manu Scarpa / Brazil News

Marina Ruy Barbosa - Foto: Manu Scarpa / Brazil News

Pai de Marina Ruy Barbosa rebateu polêmica

A atriz Marina Ruy Barbosa foi uma das convidadas para prestigiar o Festival de Cinema de Cannes, na França, e surgiu no evento com looks deslumbrantes. Porém, a presença dela no evento também rendeu ataques nas redes sociais.

Alguns internautas criticaram a artista por ela ter ido para mostrar looks ao invés de divulgar um novo trabalho. Porém, o pai dela, Paulo Ruy Barbosa, não deixou a filha ser alvo de críticas e saiu em defesa da herdeira.

Em um post, ele elogiou a trajetória da filha como artista. "A carreira dela fala por si só, e graças somente ao trabalho incrível que ela faz, sem nunca precisar se escorar na fama de terceiros. A consequência disso sé ser convidada para os melhores papéis, os melhores contratos publicitários, as capas de revistas nacionais e internacionais, prêmios nacionais e internacionais. Sinto muito, não adianta tentar diminuir as conquistas dela, que são muitas. Ela está em outro patamar", disse ele.