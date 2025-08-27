Marcos Mion quebra o silêncio sobre rivalidade com Rodrigo Faro

Apresentador Marcos Mion comentou decisão de não seguir Faro nas redes sociais e revelou detalhes do passado com a Record

Marcos Mion recebeu a equipe do Portal LeoDias nos bastidores do Caldeirão e abriu o jogo sobre sua relação com Rodrigo Faro. A declaração acontece em meio aos rumores de que Faro deve fechar contrato com a Globo e integrar o time da emissora, onde atualmente participa do quadro Dança dos Famosos no Domingão com Hulk.

Segundo Mion, a decisão de não seguir Faro e outros artistas da Record nas redes sociais está ligada ao seu período de saída da emissora. O apresentador negou qualquer tipo de rivalidade e destacou que a atitude foi uma forma de se proteger emocionalmente após a troca de casa.

"Eu adoro o Rodrigo, torço por ele e tomara que ele fique. Tem espaço para todo mundo. Vai ser demais tê-lo aqui, porque é um cara divertido, talentoso. Todas as vezes que estivemos juntos no palco, a gente se divertiu muito", afirmou.

Mion fala sobre o passado e garante não haver desavenças

Mion explicou que o motivo está ligado à forma como deixou a Record: "Eu não sigo ninguém da Record. Aquela época foi muito difícil para mim, foi um momento duro. Eu estava vindo da Fazenda, tinha feito um sucesso enorme, e da noite para o dia, fui dispensado. Eu não consegui entender o que aconteceu na época, foi um golpe muito grande. Então, para me valorizar e me cuidar, parei de seguir todos os programas e profissionais ligados à Record".

O apresentador contou ainda que, com o passar do tempo, simplesmente esqueceu de voltar a seguir alguns colegas e fez questão de corrigir a situação durante a entrevista: "Rodrigo Faro ganhou um seguidor. Ele nem precisa, mas faço questão, porque a vida anda. Isso não é nada pessoal contra ele, nem contra nenhum apresentador".

A reconciliação pública ocorre em um momento de expectativa sobre a possível chegada de Faro à Globo. Mion aproveitou para convidar o colega ao Caldeirão e disse que ele será muito bem-vindo na emissora.

