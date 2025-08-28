CARAS Brasil
TV / Novela

Maiara e Maraisa comentam sobre novo projeto 'Coração Acelerado'

A dupla sertaneja Maiara e Maraisa contou detalhes sobre os bastidores da nova novela da Globo: "Será um presente para o Brasil"

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 28/08/2025, às 17h06

Maiara e Maraisa
Maiara e Maraisa - Foto: Gabi de Morais

Na última quarta-feira, 27, a dupla sertaneja Maiara & Maraisa, compareceu à gravação do DVD “TBT da Musa”, que celebra os 15 anos de carreira da cantora Priscila Senna, no Marco Zero de Recife. Além da presença das irmãs, o show gratuito contou com participações de artistas como Simone Mendes, Liniker, Léo Foguete, Iguinho & Lulinha, Aline Kerr e Pablo.

Nos bastidores, Maiara e Maraísa concederam uma entrevista ao repórter Netto Motta, do Portal LeoDias, e contaram um pouco sobre os bastidores de Coração Acelerado, a nova novela das sete da Rede Globo. A produção terá o cenário sertanejo como pano de fundo e contará com participações de grandes nomes da música.

Sobre a concepção do projeto

A dupla revelou que estive envolvida com o projeto desde as etapas iniciais, e ajudaram a dar vida à nova produção. “Estamos dando pitaco nessa novela desde o começo. Recebemos o roteiro em primeira mão e já sabemos tudo que vai acontecer, só não podemos falar”, disse Maraisa.

As irmãs revelaram que estão em contato com a equipe da emissora desde antes de fecharem contrato para a participação. Independentemente de estarem na trama, elas foram consultadas desde as primeiras fases, ajudando a conceber as ideias para a construção do roteiro.

Segundo as cantoras, a equipe de dramaturgia tem realizado extensas pesquisas para retratar o cotidiano sertanejo com a maior fidelidade possível. “Eles estão indo para Goiânia, acompanhando de perto a rotina para captar a essência do nosso meio. Essa novela promete mostrar a vivência real do sertanejo”, acrescentou Maiara.

Quando questionadas sobre a música-tema, a dupla não quis dar detalhes: “Estamos nos esforçando para isso, mas há muitos nomes fortes do sertanejo que também podem assumir”.

A novela, que irá substituir Dona de Mim na grade de novelas, contará com a participação de outros nomes conhecidos do gênero nacional. Por enquanto, além de Maiara & Maraisa, Ana Castela e Michel Teló também estão confirmados.

Segundo elas, a novela terá grande importância cultural para o povo brasileiro: “O nosso Centro-Oeste, o agro, o sertanejo, tudo isso precisa ser mostrado com a máxima verdade. Essa novela será um presente para o Brasil, feita com muito cuidado para preservar o legado da nossa música”, afirmaram.

Leia também: Maiara e Maraisa marcam presença em nova novela da Globo

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

